«Бенфика» разгромила «Зенит» в Лиссабоне и оставила петербуржцев без Европы

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Разгромным поражением завершился для футбольного клуба «Зенит» матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Петербуржцы уступили во вторник, 10 декабря, в Лиссабоне со счётом 0:3.

Первый гол португальской команды забил Франко Серви (47-я минута). На 57-й минуте Дуглас Сантос задел мяч рукой в штрафной, и судья назначил пенальти. 11-метровый реализовал Пицци. На 79-й минуте Азмун срезал мяч в собственные ворота.





В параллельной игре «Лейпциг» сыграл вничью с «Лионом» 2:2, что означает худший из всех вариантов для «Зенита»: четвертое место в группе и вылет из всех еврокубков.

В плей-офф Лиги чемпионов вышли «Лейпциг» и «Лион» с первого и второго места соответственно, а «Бенфика», как команда, занявшая третью строчку, продолжит борьбу в Лиге Европы.