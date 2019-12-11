Петербургские разработчики показали в деле почти беспилотный грузовик без кабины

Российская компания Ralient испытала в Петербурге прототип электрического грузовика без кабины. В планах разработчиков — сделать машину беспилотной и в 2022 году запустить до сотни её двойников для доставки товаров на «последней миле».

Ralient впервые показала свой грузовик в октябре, но запись испытаний в Петербурге выложила в Сеть только на днях. Издание N+1 отмечает, что показанный прототип не оборудован всеми необходимыми датчиками и его нельзя назвать беспилотным автомобилем. Во время испытаний грузовик проехал на небольшой скорости по закрытой территории.

У R-shuttle кузов необычной формы. В нём нет кабины для водителя, а единственная дверь находится сзади. Разработчики заявляют, что грузовик будет способен проехать до 420 километров на одном заряде, разгоняться до 80 километров в час и перевозить грузы массой до двух тонн. Он будет оборудован восемью камерами, двумя радарами, одним лидаром и восемью ультразвуковыми датчиками.



