«Зенит» завершает первый тайм вничью, но «Лейпциг» тянет петербуржцев в Лигу Чемпионов. Фанаты поддержали клуб и в Лиссабоне

Вничью закончился первый тайм выездного матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Ни одна из команд не смогла отличиться.

Однако благодаря проходящей параллельно встрече «Лейпциг» – «Лион», где немцы выигрывают со счётом 2:0, результат для сине-бело-голубых пока положительный.

Добавим, что «Зенит» в Лиссабоне поддерживают около 1,5 тысяч болельщиков. Перед игрой они устроили организованный проход.



