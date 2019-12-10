Ректорами разрешат быть не только ученым. Чтобы возглавить университет, может хватить диплома специалиста

Новые квалификационные требования к руководителям организаций высшего образования планируется закрепить в специальном документе. Проект профессионального стандарта 10 декабря представило министерство труда и социальной защиты РФ.

Согласно действующему федеральному закону, кандидаты на должности ректоров должны иметь высшее образование и соответствовать указанным в квалификационных справочниках требованиям. Действующий с 1998 года норматив предусматривает наличие у руководителя вуза ученой степени или звания, пятилетнего стажа научной или научно-педагогической работы, а также дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального управления.

По мнению разработчиков профессионального стандарта, эти требования «носят описательный характер», что затрудняет его использование в сфере трудовых отношений. Подготовленный документ разрешает возглавлять вуз обладателю диплома специалиста или магистра, прошедшему аттестацию и повышение квалификации. Наличие необходимых знаний и умений кандидату в ректоры предлагается подтвердить в ходе независимой оценки квалификации. Дополнительным преимуществом будет трехлетний опыт работы в должностях проректора, помощника ректора, руководителя структурного подразделения или его заместителя.

Профессиональный стандарт не предусматривает обязательное наличие у ректора ученой степени или звания. Однако разработчики полагают, что такие квалификационные характеристики и их возможные эквиваленты вправе установить учредители образовательных организаций. «Работа многих руководителей и сегодня строится на интуитивном уровне в рамках так называемого «ручного управления», что не соответствует современным, новым требованиям к управленческой деятельности в сфере образования. Широкое распространение в управлении образовательными организациями в последние десятилетия получила методология управления проектами», – отмечается в пояснительной записке.





По заверению авторов документа, его структура «выстроена на современных реалиях развития российской экономики и ее управления». Кроме того, проект уже прошел общественное обсуждение, в том числе на экспертном семинаре в Аналитическом центре при правительстве России и в рамках повышения квалификации руководящих работников высшего образования Санкт-Петербурга.

Отметим, что Верховный суд России еще 2013 году признал легитимным требование о наличии у руководителя вуза ученого звания: «Оно определено особенностями соответствующих должностных полномочий, не нарушает принцип равенства всех перед законом, свободу труда, которая предполагает, что каждому обеспечивается возможность на равных с другими лицами условиях и без какой-либо дискриминации вступать в трудовые отношения», – заключила высшая инстанция.