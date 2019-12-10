«Не только у себя все-таки воруете». Гендиректор «Метростроя» отправлен в СИЗО по делу о хищениях на Фрунзенском радиусе

В Петербурге заключен под стражу 39-летний гендиректор предприятия «Метрострой» Николай Александров. Его контрагент вспомнил о 80 миллионах рублей наличными fontanka.ru/2019/12/10/162/, принесенных в кабинет топ-менеджера.

Об избрании меры пресечения поздно вечером 10 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Александров отправлен в СИЗО до 8 февраля следующего года. Постановление вынес Дзержинский райсуд.

Обвиняемый не признал причастность к хищению 178 млн рублей при строительстве Фрунзенского радиуса. Ему, как бенефициару предприятия, воровать у себя невыгодно — таков был аргумент против доводов следствия.





«Не только у себя все-таки воруете, другие бенефициары тоже есть», – парировал представитель УФСБ, назвав несколько организаций и отца обвиняемого — Вадима Александрова. Он долгое время возглавлял «Метрострой».

Ранее Дзержинский суд отправил в изолятор 65-летнего гендиректора компании «Безопасные технологии и разработки» (БТР) Анатолия Болотова. Он дал признательные показания. В частности, вспомнил, как приносил лично Александрову-младшему 80 млн рублей в кабинет — это якобы была доля главы «Метростроя».

Хищение, по версии следствия, состоялось в ноябре 2017 года. «Метрострой» в лице своего филиала УПТК заключил с БТР предположительно мнимый договор поставки щебня на строительство пятой линии метро от «Международной» до «Шушар».

О губительной силе Фрунзенского радиуса и роли Николая Александрова читайте в материале «Фонтанки».