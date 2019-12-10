Комиссия атлетов МОК заступилась за «чистых» спортсменов из России

Российские спортсмены, не нарушавшие антидопинговые правила, не должны страдать в свете решений исполкома Всемирного антидопингового агентства по российскому спорту. С таким заявлением 10 декабря выступила Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы убеждены, что нужно защищать права не замешанных в этом скандале "чистых" спортсменов. У них должна быть возможность продолжать спортивную карьеру при условии прохождения строгих проверок», – говорится в заявлении организации.

В то же время комиссия МОК положительно оценила санкции в отношении России.

«Мы решительно осуждаем действия российских властей, пытавшихся скрыть этот допинговый скандал. Мы приветствуем принятое единогласно решение исполкома ВАДА поддержать рекомендации комитета по соответствию в отношении фигурантов дела. Речь, в частности, идет о госслужащих, спортсменах и о людях из их окружения», – говорится в сообщении.

Накануне исполком ВАДА принял решение лишить соответствия РУСАДА и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования. Чемпионата Европы по футболу 2020, матчи которого пройдут в Петербурге, это не касается — он является континентальным турниром.



