«Зенит» назвал состав на решающую игру группового этапа Лиги чемпионов

Ежемесячно растет доля вкладов, которые клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют через цифровые каналы. Так, если в январе-феврале 2019 года этот показатель составлял 66-67%, то уже в октябре текущего года 77% новых вкладов были оформлены в интернет- или мобильном банке.