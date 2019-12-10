«Зенит» назвал состав на решающую игру группового этапа Лиги чемпионов
Тренерский штаб «Зенита» определил стартовый состав на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Игра пройдет 10 декабря в Лиссабоне.
Петербуржцы появятся в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Йордан Осорио, Бранислав Иванович (капитан команды), Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Сердар Азмун, Артем Дзюба.
Запасные: Александр Васютин, Игорь Смольников, Леон Мусаев, Матиас Краневиттер, Алексей Сутормин, Роберт Мак, Илья Воробьев.
Стартовый состав на матч #БенфикаЗенит! pic.twitter.com/3XJOcBIXcA— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) December 10, 2019
Напомним, что перед последним туром ситуация в группе G максимально запутанная. Первое место занимает «Лейпциг» (10 очков), второе – «Зенит» (7), третье – «Лион» (7 очков), четвертое – «Бенфика» (6). Каждая команда сохраняет шансы на плей-офф. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.