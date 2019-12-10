Полицейского из отдела по борьбе с наркотиками задержали с «20 пакетиками с товаром»

Оперативник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков попался с наркотической фасовкой. Коллеги из полиции и ФСБ изъяли у него 20 пакетиков с «товаром», сообщает 10 декабря ТАСС.

«В одном из пакетиков массой более 1,5 грамма экспертиза определила растительный наркотик. Кроме того, во время обыска по месту жительства у подозреваемого также обнаружены наркотики», — рассказали агентству в региональном УМВД.

В отношении оперативника и его руководства начали проверку. Его уволят из полиции «по отрицательным мотивам», а руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, добавили в пресс-службе. По словам представительницы МВД, раньше мужчина работал в ФСКН и перешел в полицию после роспуска ведомства.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что против полицейского возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков с использованием служебного положения (часть 3 статьи 30 УК и пункт «б» части 4 статьи 228.1 УК). По версии следователей, подозреваемый собирался продать «не менее 1,58 грамма» вещества.



