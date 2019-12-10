«Трехметровый Лужков будет». Церетели успел согласовать с экс-мэром Москвы его портрет

Скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели собирается нарисовать картину с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Об этом он рассказал 10 декабря РБК.

«Я согласовал (с ним — прим. ред.), пока он был жив, и сейчас работаю на эту тему. Трехметровый Лужков будет... Помню его преданность, патриотизм, любовь к москвичам и Москве», — пояснил изданию Церетели.

Напомним, Юрий Лужков умер 10 декабря в мюнхенской клинике, куда прибыл делать операцию на сердце. Отпевать бывшего мэра столицы будет патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.

Бывший глава Ингушетии Руслан Аушев и экс-глава Верховного совета Руслан Аушев рассказали в интверью «Фонтанке», что они помнят о Юрие Лужкове и о том, как он чуть не стал президентом.



