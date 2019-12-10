«Трехметровый Лужков будет». Церетели успел согласовать с экс-мэром Москвы его портрет
Скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели собирается нарисовать картину с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Об этом он рассказал 10 декабря РБК.
«Я согласовал (с ним — прим. ред.), пока он был жив, и сейчас работаю на эту тему. Трехметровый Лужков будет... Помню его преданность, патриотизм, любовь к москвичам и Москве», — пояснил изданию Церетели.
Напомним, Юрий Лужков умер 10 декабря в мюнхенской клинике, куда прибыл делать операцию на сердце. Отпевать бывшего мэра столицы будет патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.
Бывший глава Ингушетии Руслан Аушев и экс-глава Верховного совета Руслан Аушев рассказали в интверью «Фонтанке», что они помнят о Юрие Лужкове и о том, как он чуть не стал президентом.
Справка:
Юрий Лужков стал мэром Москвы в 1992 году. Он занимал эту должность 18 лет, его деятельность вызывала противоречивые оценки. С одной стороны, он развернул в столице масштабное строительство, привлек инвестиции. Появились храм Христа Спасителя, деловой центр «Москва-Сити», третье транспортное кольцо, много было снесено хрущевок. С другой стороны, город во многом потерял свой исторический облик.
Осенью 2010 года Лужкова уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия президента России Д. А. Медведева». Но уже в 2016-м Владимир Путин наградил экс-мэра орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность».
Попав в опалу после отставки, Лужков вышел из «Единой России», уехал сначала в Латвию, потом в Лондон. Но затем вернулся в РФ и все последние годы занимался бизнесом, держал свою знаменитую пасеку. Его жена Елена Батурина продолжала оставаться одной из самой богатых женщин страны по версии «Форбс».