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10.12.2019 21:41
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«Ничего не шкерю, ни на кого не наезжаю». Гендиректор «Метростроя» попросился на свободу за 25 миллионов

Генеральный директор «Метростроя» Николай Александров не признал вину в хищении 178 миллионов рублей при строительстве Фрунзенского радиуса.

Как передает корреспондент «Фонтанки», Александров выступил с пламенной речью вечером 10 декабря в Дзержинском райсуде, где ему избирают меру пресечения. Следствие предъявило топ-менеджеру обвинение в растрате и попросило для него двухмесячный срок в СИЗО.

«Без Николая Вадимовича наступит коллапс, 3000 человек останутся без работы», – вышла за берега скромности адвокат Маркович.

Градус с легкостью поддержал Александров. Перечислил свои достижения — Мариинский театр, стадион, метро.


«Я являюсь бенефициаром «Метростроя». Я сам у себя ворую? Что касается действующих контрактов, то нужно закрывать Фрунзенский радиус. У нас два действующих договора на новые линии метро. Все банки завязаны на мне, я веду переговоры. Есть действующий контракт в Москве, в январе должны «стартануть». Там у нас казначейский счет, под моей подписью, никто без меня не может распоряжаться деньгами, – обозначил важность собственной персоны Александров. -  Я хочу нарастить численность рабочих до 4200. Люди идут на фамилию «Александров», верят, хотят работать. У нас солидная организация. А еще я являюсь вице-президентом федерации хоккея на траве».

По словам обвиняемого, деньги у него есть. Уточняющие вопросы об их количестве, среднемесячном заработке и расходах ввели Александрова в ступор. Он смог назвать только зарплату 370 тысяч рублей. Дивиденды, доходы от сдачи коммерческой недвижимости в аренду не припомнил.

«Я никуда ничего не шкерю… Извините, не прячу. Я не хулиган, ни на кого не наезжаю, не давлю», – дополнил характеристику обвиняемый.

Он попросил освободить его под залог 25 миллионов рублей — это стоимость квартиры на Песочной набережной. Там живут 39-летний Александров, супруга и четверо детей. Старшая находится в Голландии.

В худшем случае, гендиректор «Метростроя» предложил избрать ему домашний арест. Суд ушел в совещательную комнату.

Несколько часов назад Дзержинский суд, как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, заключил под стражу 65-летнего гендиректора компании «Безопасные технологии и разработки» (БТР) Анатолия Болотова. Он признал, что принес лично Александрову в кабинет 80 млн рублей из похищенных средств.

По версии следствия, в 2017 году гендиректор «Метростроя», руководитель филиала этого предприятия — Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) — Олег Кузьменко и Болотов вступили в преступный сговор и через мнимый договор поставки щебня на участок Фрунзенского радиуса от станции «Международная» похитили 178 миллионов рублей.


© Фонтанка.Ру
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