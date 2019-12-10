Автомобильные «танцы на льду» привели к 5-километровой пробке на КАД

Авария на внутреннем кольце Кольцевой автодороги спровоцировала пятикилометровую пробку. Водители проклинают своих «коллег», играющих в «шашки» на скользкой трассе и грезят о пицце.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

Очевидцы вечером 10 декабря сообщают о ДТП с несколькими машинами перед Мурманским шоссе. О пострадавших пока ничего неизвестно, информация отделу пропаганды УГИБДД по Петербургу и области не поступала. Исходя из информации сервиса «Яндекс.Карты», затор, спровоцированный столкновением, растянулся на 5 километров.



