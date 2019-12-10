США ввели санкции против главы полиции Грозного. Американские власти обвиняют его в причастности к внесудебным казням

Глава управления МВД по Грозному Аслан Ирасханов попал под американские санкции. Как сообщается 10 декабря на сайте Госдепартамента США, он якобы «несет ответственность за убийство 27 человек».

В сообщении Госдепа уточняется, что убийства могли произойти, когда Ирасханов был командиром полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова.

«Мы с обеспокоенностью отмечаем продолжающиеся грубые нарушения прав человека в Чечне, которые включают широко распространенные случаи внесудебных убийств, пыток, насильственных исчезновений и произвольных задержаний со стороны государственных органов. Российское правительство не предпринимает адекватных шагов для судебного преследования или наказания должностных лиц, причастных к этим злоупотреблениям и нарушениям, что создает атмосферу безнаказанности», – говорится в сообщении американских властей.

Напомним, в июле 2017 года «Новая газета» сообщила о массовой внесудебной казни 27 человек в Чечне. Их якобы подозревали в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Власти Чечни обвинения во внесудебных расправах отрицают.



