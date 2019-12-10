Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: +0
$ 63.57р
70.46р
13:56 11.12.2019
Расширенный поиск

Общество
11.12.2019 12:43
Печать

Взятка управляющего смольнинским Фондом капстроительства карьере в Управделами президента – не помеха. Суд наказал штрафом

После обвинительного приговора бывший управляющий смольнинским Фондом капстроительства Андрей Молотков беспрепятственно продолжит свою нынешнюю карьеру в городском подразделении ФГУПа Управделами президента. Лишь часть зарплаты пять лет должен перечислять на штраф за взятку.

Взятка управляющего смольнинским Фондом капстроительства карьере в Управделами президента – не помеха. Суд наказал штрафом

Андрей Молотков / автор фото Александр Коряков/Коммерсантъ

Судья Смольнинского райсуда Михаил Смирнов 10 декабря постановил, что бывший управляющий подведомственным Смольному Фондом капстроительства Андрей Молотков следующие пять лет будет отчислять в доход государства 51 тысячу рублей ежемесячно. Деньги он может откладывать с зарплаты, которую получает на схожей, но более высокой должности – руководителя городского подразделения ФГУПа «Ремонтно-строительное управление» Управделами президента. Так для Молоткова завершилось уголовное дело о взятке и превышении должностных полномочий. Обвинение, по информации «Фонтанки», запросило Молоткову условный срок и штраф. Суд выбрал нижайшие санкционные границы вменяемых статей. 

Соседи Молоткова по скамье подсудимых услышали еще более гуманные приговоры. За превышение должностных полномочий бывший замглавы Фонда капитального строительства и реконструкции (ФКСР) по строительству Андрей Еремин, экс-директор департамента фонда Павел Гаврильчук и бывший начальник управления Сергей Клубов должны государству по 70 тысяч рублей. В настоящее время, сообщили «Фонтанке» в Смольном, все они сменили место работы. 

Вменяемые Молоткову статьи Уголовного кодекса (ч. 1 ст. 286 и ч. 6 ст. 290) предусматривают широкий спектр наказаний, вплоть до четырех лет колонии (за превышение полномочий) и  пятнадцати лет колонии со штрафом, с 15-летним лишением права занимать определенные должности (максимальная санкция по взятке). Судья Смирнов решил, что хватит  штрафных 3 миллионов 60 тысяч рублей, закрывать лестницу госслужбы он для него не стал. Во ФГУП «Фонтанке» подтвердили, что Молотков на сегодняшний день работает все на той же должности руководителя петербургского подразделения предприятия «РСУ» Управделами президента.

Андрей Молотков из Смольного ушел в 2016-м. Когда именно занял должность руководителя обособленного петербургского подразделения ФГУП «Ремонтно-строительное управление», точно установить не удалось. Его фамилия значится в справке о среднемесячной зарплате за 2018 год, размещенной на сайте ФГУП.


Через год после ухода Молоткова из ФКСР за мошенничество был задержан основатель ГК «Единые решения» Владимир Артеев. Следствие было уверено, что в 2013 году перед назначением главой Фонда капстроительства Молоткову предложили быть лояльным к участвующим в госконкурсах фирмам бизнесмена Артеева. По версии следствия, цена благосклонности составляла не меньше миллиона в месяц. Молотков тогда якобы согласился. Комитет по строительству в то время возглавлял Андрей Артеев, брат бизнесмена. 

По данным СПАРК, в 2013-2014 годах подконтрольные Артееву-бизнесмену юрлица («СТС», «Балтэнерго», «Стик» и «Де Люкс») получили госконтракты с комстроем не менее чем на 4 млрд рублей. Среди них – строительство жилого дома на Новоколомяжском проспекте (77 млн рублей, «СТС»); детская поликлиника в Красном Селе (503,5 млн, «Балтэнерго»);  детский туберкулезный санаторий в Ушково и детсад в Ульянке (1,6 млрд рублей и 137 млрд рублей, «Стик»), поликлиника в Стрельне за 572,8 млн, проектирование центра соцреабилитации инвалидов – 215,7 млн и завершение школы – 491 млн рублей. 

В 2013 году комитет по строительству заключил контракт на 223 млн рублей с компанией «Де Люкс». Подрядчик должен был до конца 2014 года построить на Туристской улице детскую школу искусств. Когда подошел дедлайн, сроки с помощью допсоглашения сдвинули еще на год. Бывшие менеджеры ФКСР Клубов, Гаврильчук, Еремин, а также ведущий специалист Никита Мошуров (приговорен к 50-тысячному штрафу в 2018 году), были теми, кто по должности контролировал ход работ и подписи на документах. 

Летом 2015 года на тот момент первый зампредседателя комитета Олег Агеев лично подписал акт приемки работ, и «Де Люкс» с учетом выданных ранее авансов получила в общей сложности 24,9 млн рублей за работы, которые по факту не были выполнены.

Спустя 2 месяца комитет уведомил директора «Де Люкса» Дениса Карчевского о расторжении контракта. Компания пошла в суд, который признал недействительным решение Смольного. Две следующие инстанции подтвердили решение первой. Что интересно, в феврале 2017-го, когда комитет по строительству проиграл кассацию, сама фирма уже четыре месяца как была банкротом с «хвостом» из двух десятков кредиторов. Банкротный иск подало ООО «Тир», ИНН истца в решении не указан, однако название компании и адрес прописки совпадают с данными юрлица, бывшим совладельцем и гендиректором которого, по информации базы СПАРК, является Владимир Артеев. 

В декабрьском приговоре Молоткову имя Артеева (бизнесмена) не значится. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе судов, в судебном решении указано, что взятку госслужащий как должностное лицо получил от неустановленного лица. 

Школа на Туристской за шесть с лишним лет успела сменить трех подрядчиков, но до сих пор не получила разрешение на ввод.


В 2016 году контракт на 135 млн рублей заключили с компанией «ВСП». Фонд капстроительства и подрядчик расторгли отношения год спустя, за работы успели выплатить 13,5 млн рублей. Два года назад завершить объект взялась «Корпорация В», контракт заключили на 165 млн рублей. В феврале 2019 года фирма официально ушла с объекта, ей успели выплатить 33,5 млн рублей. Летом подвели итоги уже четвертого по счету конкурса — за 142,2 млн рублей школу пообещало достроить ОА «Монолитстрой». Планово завершить объект должны в мае 2020 года.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      11.12.2019 13:50

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию «Время инноваций» сразу в двух номинациях

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию «Время инноваций-2019» сразу в двух номинациях: «Инновация года» и «Продукт года».
      предоставлено пресс-службой компании Bau City Development
      11.12.2019 13:40

      Кто развивает инфраструктуру для электрокаров?

      О том, где можно зарядить свой электромобиль в Санкт-Петербурге, рассказывает «Бау Сити».
      Setl Group
      11.12.2019 12:29

      Setl Group возводит начальную школу с детским садом в «ArtLine в Приморском»

      Холдинг Setl Group начал строить совмещенное здание начальной школы на 200 учеников и детского сада на 260 малышей в проекте высокого комфорт-класса «ArtLine в Приморском».
      СК «Инвестторг»
      11.12.2019 12:00

      СК «Инвестторг»: чистовая отделка в подарок

      Строительная компания «Инвестторг» представляет подарки невиданной щедрости «Европейский парк».
      «Петербургская Недвижимость»
      10.12.2019 17:55

      «Петербургская Недвижимость» представила квартиры с видами на Финский залив

      Компания вывела на рынок последнюю секцию в пятом корпусе проекта «Фортеция»: это самый видовой дом в жилом комплексе. Стоимость квартир — от 2,65 млн рублей.
      Росстройинвест
      10.12.2019 17:46

      РСТИ получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы № 219

      Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы № 219, построенной в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
      Фото предоставлено компанией «Строительный трест»
      10.12.2019 16:52

      Жилой комплекс NEWПИТЕР – победитель конкурса «Доверие потребителя»

      Жилой комплекс NEWПИТЕР от компании «Строительный трест» стал победителем ежегодного независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».
      Группа «Эталон»
      10.12.2019 15:20

      В Группе «Эталон» поздравили 11 000-го покупателя с начала 2019 года

      В центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 11 000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейным» покупателем стал Павел, который приобрел квартиру для своей семьи в новом проекте Галактика Pro, строящемся в Адмиралтейском районе вблизи наб. Обводного канала.
      Группа ЦДС
      10.12.2019 13:26

      Выставка работ финалистов конкурса "АРХпроект-2019" откроется 12 декабря

      Архитектура, северное диско и захватывающий вид на Финский залив: в «Севкабель Порте» открывается итоговая выставка конкурса «АРХпроект-2019: внутри и снаружи»
      ЖК «Северный»/ЦДС
      10.12.2019 13:21

      Жилой комплекс ЦДС «Северный» стал финалистом конкурса «Доверие потребителя»

      Жилой комплекс ЦДС «Северный» стал финалистом конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».
      Glorax Development
      10.12.2019 13:09

      Еще больше скидок при покупке квартир в проектах Glorax Development

      До конца декабря в жилых комплексах компании Glorax Development можно приобрести недвижимость с дополнительным преимуществом*.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      10.12.2019 12:34

      Более 70% вкладов клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют онлайн

      Ежемесячно растет доля вкладов, которые клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют через цифровые каналы. Так, если в январе-феврале 2019 года этот показатель составлял 66-67%, то уже в октябре текущего года 77% новых вкладов были оформлены в интернет- или мобильном банке.