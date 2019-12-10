Взятка управляющего смольнинским Фондом капстроительства карьере в Управделами президента – не помеха. Суд наказал штрафом

После обвинительного приговора бывший управляющий смольнинским Фондом капстроительства Андрей Молотков беспрепятственно продолжит свою нынешнюю карьеру в городском подразделении ФГУПа Управделами президента. Лишь часть зарплаты пять лет должен перечислять на штраф за взятку.

Андрей Молотков / автор фото Александр Коряков/Коммерсантъ

Судья Смольнинского райсуда Михаил Смирнов 10 декабря постановил, что бывший управляющий подведомственным Смольному Фондом капстроительства Андрей Молотков следующие пять лет будет отчислять в доход государства 51 тысячу рублей ежемесячно. Деньги он может откладывать с зарплаты, которую получает на схожей, но более высокой должности – руководителя городского подразделения ФГУПа «Ремонтно-строительное управление» Управделами президента. Так для Молоткова завершилось уголовное дело о взятке и превышении должностных полномочий. Обвинение, по информации «Фонтанки», запросило Молоткову условный срок и штраф. Суд выбрал нижайшие санкционные границы вменяемых статей.

Соседи Молоткова по скамье подсудимых услышали еще более гуманные приговоры. За превышение должностных полномочий бывший замглавы Фонда капитального строительства и реконструкции (ФКСР) по строительству Андрей Еремин, экс-директор департамента фонда Павел Гаврильчук и бывший начальник управления Сергей Клубов должны государству по 70 тысяч рублей. В настоящее время, сообщили «Фонтанке» в Смольном, все они сменили место работы.

Вменяемые Молоткову статьи Уголовного кодекса (ч. 1 ст. 286 и ч. 6 ст. 290) предусматривают широкий спектр наказаний, вплоть до четырех лет колонии (за превышение полномочий) и пятнадцати лет колонии со штрафом, с 15-летним лишением права занимать определенные должности (максимальная санкция по взятке). Судья Смирнов решил, что хватит штрафных 3 миллионов 60 тысяч рублей, закрывать лестницу госслужбы он для него не стал. Во ФГУП «Фонтанке» подтвердили, что Молотков на сегодняшний день работает все на той же должности руководителя петербургского подразделения предприятия «РСУ» Управделами президента.

Андрей Молотков из Смольного ушел в 2016-м. Когда именно занял должность руководителя обособленного петербургского подразделения ФГУП «Ремонтно-строительное управление», точно установить не удалось. Его фамилия значится в справке о среднемесячной зарплате за 2018 год, размещенной на сайте ФГУП.





Через год после ухода Молоткова из ФКСР за мошенничество был задержан основатель ГК «Единые решения» Владимир Артеев. Следствие было уверено, что в 2013 году перед назначением главой Фонда капстроительства Молоткову предложили быть лояльным к участвующим в госконкурсах фирмам бизнесмена Артеева. По версии следствия, цена благосклонности составляла не меньше миллиона в месяц. Молотков тогда якобы согласился. Комитет по строительству в то время возглавлял Андрей Артеев, брат бизнесмена.

По данным СПАРК, в 2013-2014 годах подконтрольные Артееву-бизнесмену юрлица («СТС», «Балтэнерго», «Стик» и «Де Люкс») получили госконтракты с комстроем не менее чем на 4 млрд рублей. Среди них – строительство жилого дома на Новоколомяжском проспекте (77 млн рублей, «СТС»); детская поликлиника в Красном Селе (503,5 млн, «Балтэнерго»); детский туберкулезный санаторий в Ушково и детсад в Ульянке (1,6 млрд рублей и 137 млрд рублей, «Стик»), поликлиника в Стрельне за 572,8 млн, проектирование центра соцреабилитации инвалидов – 215,7 млн и завершение школы – 491 млн рублей.

В 2013 году комитет по строительству заключил контракт на 223 млн рублей с компанией «Де Люкс». Подрядчик должен был до конца 2014 года построить на Туристской улице детскую школу искусств. Когда подошел дедлайн, сроки с помощью допсоглашения сдвинули еще на год. Бывшие менеджеры ФКСР Клубов, Гаврильчук, Еремин, а также ведущий специалист Никита Мошуров (приговорен к 50-тысячному штрафу в 2018 году), были теми, кто по должности контролировал ход работ и подписи на документах.

Летом 2015 года на тот момент первый зампредседателя комитета Олег Агеев лично подписал акт приемки работ, и «Де Люкс» с учетом выданных ранее авансов получила в общей сложности 24,9 млн рублей за работы, которые по факту не были выполнены.

Спустя 2 месяца комитет уведомил директора «Де Люкса» Дениса Карчевского о расторжении контракта. Компания пошла в суд, который признал недействительным решение Смольного. Две следующие инстанции подтвердили решение первой. Что интересно, в феврале 2017-го, когда комитет по строительству проиграл кассацию, сама фирма уже четыре месяца как была банкротом с «хвостом» из двух десятков кредиторов. Банкротный иск подало ООО «Тир», ИНН истца в решении не указан, однако название компании и адрес прописки совпадают с данными юрлица, бывшим совладельцем и гендиректором которого, по информации базы СПАРК, является Владимир Артеев.

В декабрьском приговоре Молоткову имя Артеева (бизнесмена) не значится. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе судов, в судебном решении указано, что взятку госслужащий как должностное лицо получил от неустановленного лица.

Школа на Туристской за шесть с лишним лет успела сменить трех подрядчиков, но до сих пор не получила разрешение на ввод.





В 2016 году контракт на 135 млн рублей заключили с компанией «ВСП». Фонд капстроительства и подрядчик расторгли отношения год спустя, за работы успели выплатить 13,5 млн рублей. Два года назад завершить объект взялась «Корпорация В», контракт заключили на 165 млн рублей. В феврале 2019 года фирма официально ушла с объекта, ей успели выплатить 33,5 млн рублей. Летом подвели итоги уже четвертого по счету конкурса — за 142,2 млн рублей школу пообещало достроить ОА «Монолитстрой». Планово завершить объект должны в мае 2020 года.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»