Создатель Тинькофф-журнала погиб вместе с женой

Издатель Тинькофф-журнала (Т-Ж) Александр Рай погиб вместе с супругой. Обстоятельства трагедии не раскрываются.

«Сегодня мы узнали, что в воскресенье не стало издателя Т—Ж Саши Рая. Это человек, который пять лет назад создал Т—Ж и превратил его из маленького блога банка в то, что вы читаете сейчас. Это был талантливый руководитель, и сегодня мы больше не можем найти слов. Вся команда журнала скорбит. Мы приостанавливаем выпуск на сегодня и завтра», – говорится в сообщении редакции Т-Ж от 10 декабря.

В пресс-службе «Тинькофф» рассказали vc.ru , что 29-летний мужчина вместе с супругой скончался при трагических обстоятельствах, не уточняя их сути. И добавили, что компания окажет необходимую материальную поддержку его родным и близким и поддержит оставшегося без родителей сына Саши.

Александр Рай родился в Москве в 1990 году. Окончил Московский педагогический государственный университет. Ранее был главным редактором блога «Нетологии». С 2014 года работал в «Тинькоффе», запустил журнал на основе блога компании. В сентябре 2019 года его ежемесячная аудитория превысила 5 млн уникальных посетителей.



