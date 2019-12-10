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Город
10.12.2019 20:54
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Анатолий Бернштейн достал 25 миллионов и закрыл ресторан у Пискарёвского кладбища. Там будет филиал «Ленрезерва»

Коллекционер и создатель «Ленрезерва» крупнейшего частного музея о Великой Отечественной войне Анатолий Бернштейн стал собственником павильона «Цветы» рядом с Пискарёвским кладбищем. Здесь он планирует разместить постоянную экспозицию о ленинградской блокаде. Помещение он приобрёл у петербуржца Анатолия Шведова, а также выплатил компенсацию молодому ресторатору Магамед Магамедли, который 27 ноября запустил по адресу проспект Непокорённых, 63А, общепит.

По информации Фонтанки коллекционер переплатил за павильон, который и так предлагался по цене, которую эксперты рынка называют завышенной. Например, на сайте агентства недвижимости «Петербургский квартал» павильон до сих пор предлагают за 24,8 миллиона рублей.

В разговоре с журналистами сам Антолий Бернштейн не стал называть конкретных цифр, говоря о принципе.

«Заплатил ту сумму, которую попросил продавец. Он остался доволен. Думаю, что для него павильон в итоге стал хорошим вложением. Я же не приобретал недвижимость, а решал проблему. Не могу представить ресторан напротив Пискарёвского кладбища», – заявил Антолий Бернштейн 47news.


Ситуацию осложнял и тот факт, что пятилетний договор с арендатором Магамедом Магомедли был заключен только в ноябре 2019 года, то есть должен был действовать ещё 4 года и 11 месяцев. Разрывать его — это выплачивать значительные компенсации ресторатору. Однако, по словам коллекционера, все остались довольны.

По словам Бернштейна сделка по павильону состоялась сегодня 10 декабря, собственнику и арендатору выплачены необходимые компенсации, документы переданы на регистрацию, которая займёт неделю.

По информации пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга, в помещении площадью 250 квадратных метров разместиться экспозицию, тематически связанную с блокадой Ленинграда. Ожидается, что выставка будет развернута к 75-летию Победы – к 9 мая 2020 года, но не исключено, что первые экспонаты появятся уже к 27 января 2020 года – к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Напомним, что 27 декабря в павильоне «Цветы» напротив Пискарёвского кладбища заработал ресторан. В советское время павильон входил в структуру городского Ленцветторга. Он строился в составе монумента, но в 90-е был приватизирован. Новость о том, что в 170 метрах от бронзовой Матери-Родины появился общепит взбудоражила Петербург. Тогда же глава Калининского района Василий Пониделко пообещал выйти из ситуации «красиво».

 


 

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