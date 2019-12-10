«Не так одеты, прическа, как у лесбиянки». Уличный конфликт из-за нестандартного внешнего вида закончился для 18-летней студентки в Петербурге заявлением в полицию и больницей

18-летняя девушка, которая стала жертвой нападения в центре Петербурга 9 декабря после уличного конфликта сегодня написала заявление в полицию. После этого ей стало хуже, и скорая увезла ее опять в больницу.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел вечером в понедельник. В соцсетях историю друзья пострадавшей описывают как конфликт на гомофобной почве. Четыре подруги шли по Лиговскому проспекту, за ними группа из 5-6 мужчин. Последние в издевательских выражениях отзывались о внешнем виде подруг, те в ответ огрызнулись. Продолжилось все хватанием за руки. Девушки забежали в ближайшее кафе, где на 18-летнюю, по словам ее подруг, набросились все 5-6 мужчин и избили. После чего она попала с серьезными травмами головы и туловища в Мариинскую больницу.

По данным «Фонтанки», сначала в полицию Петербурга поступила телефонограмма из больницы, материал был расписан участковому. Потом в правоохранительные органы пришла сама пострадавшая — 18-летняя уроженка Свердловска, с временной учебной регистрацией на пять лет в Петербурге. По ее словам, в кафе на нее налетел один из преследователей и ударил кулаком в голову. От удара девушка упала и ударилась об стол. После чего мужчины сбежали. Первую помощь до приезда скорой пострадавшей оказали сотрудники кафе.





В ГУ МВД сообщили, что ведется тщательная проверка всех обстоятельств из заявления пострадавшей.

Друзья девушки сообщили в соцсетях, что к вечеру 10 декабря ей стало хуже, и скорая увезла ее в Александровскую больницу.



