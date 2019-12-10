В пропасть без ржи. Цены на зерно взлетели из-за плохого урожая

Оптовые цены на рожь в России резко увеличились, сообщает 10 декабря «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг компании «ПроЗерно». Наибольший рост отмечен на Урале, где зерно подорожало сразу на 14%, до 12 250 рублей за тонну. В центральных регионах стоимость повысилась на 11% до 13 тысяч рублей за тонну, в Черноземье — на 7% до 12 750 рублей, в Поволжье – на 7% до 12 375 рублей за тонну.

Причина в урожае, который России в этом году может стать самым низким с засушливого 2010 года. По прогнозам экспертов зернового рынка, сбор ржи в РФ в этом году может составить 1,6-1,63 млн тонн против 1,9 млн тонн в прошлом году. Снижение производства связано, прежде всего, с резким сокращением посевных площадей.

В то же время, по данным компании «ПроЗерно», цены на пшеницу росли умеренно. Стоимость фуражного ячменя и кукурузы, урожай которых в этом году выходит на рекордные показатели, изменилась мало.

Ранее участники рынка сообщили о резком подорожании гречки. Причиной также стало сокращение посевов и неурожай. Вслед за оптом цены стали расти и в рознице.



