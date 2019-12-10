Нервы как канаты. Песков опроверг инсайд Авакова о закулисье нормандского саммита
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы «сдали нервы». Об этом 10 декабря сообщают РИА Новости.
Как писали украинские СМИ, министр утверждал, что помощник президента России Владислав Сурков в ходе саммита якобы «психанул», бросив бумаги «на стол или на пол» на переговорах в Париже.
«Нет. Не было», — сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, был ли такой инцидент.
При этом Аваков настаивает, что международные партнеры, например канцлер ФРГ Ангела Меркель, обещали поддержку украинской стороне.
Справка:
9 января в Париже прошел саммит в «нормандском формате», где встречались лидеры России, Украины, Франции и Германии. Это была первая подобная встреча с октября 2016-го. Кроме того, в Париже прошли первые полуторачасовые переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые российская сторона оценила как «деловые». Стороны договорились о новом обмене удерживаемыми лицами до Нового года, разведении сил и прекращении огня на новых участках, а также расширенном мандате ОБСЕ.
Президент Зеленский заявил, что «самое большое поражение для Украины» в Париже - это то, что он не смог договорится о восстановлении контроля над границей. Тем не менее организаторы нового майдана признали, что глава государства не допустил зрады (предательства. — Прим. ред.) интересов страны, поэтому демонстранты разошлись от стен президентского офиса.