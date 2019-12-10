Нервы как канаты. Песков опроверг инсайд Авакова о закулисье нормандского саммита

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы «сдали нервы». Об этом 10 декабря сообщают РИА Новости.

Как писали украинские СМИ, министр утверждал, что помощник президента России Владислав Сурков в ходе саммита якобы «психанул», бросив бумаги «на стол или на пол» на переговорах в Париже.



«Нет. Не было», — сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, был ли такой инцидент.







При этом Аваков настаивает, что международные партнеры, например канцлер ФРГ Ангела Меркель, обещали поддержку украинской стороне.



