Вице-губернатору Потехиной добавят полномочий. Она будет курировать внутреннюю политику

Как стало известно «Фонтанке», вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в ближайшее время получит новые полномочия: она станет куратором внутренней политики. Об этом нашему изданию 10 декабря сообщил собеседник в Смольном; второй источник в городской администрации подтвердил, что такое решение принято. Сама вице-губернатор отказалась от комментариев.

Новые полномочия в функционал Ирины Потехиной добавят с 11 декабря, знает собеседник «Фонтанки». Она будет курировать комитет территориального развития – в той части, в которой это ведомство занимается политическими вопросами. Сейчас под контролем вице-губернатора три комитета: по образованию, молодежной политике и взаимодействию со СМИ.

Губернатор Александр Беглов назначил Ирину Потехину, бывшего замминистра просвещения РФ, своим заместителем накануне. Ее приход в Смольный он анонсировал в конце ноября, одновременно с отставкой вице-губернатора Любови Совершаевой. Последняя на протяжении года совмещала руководство губернаторской администрацией и кураторство внутренней политики, а 10 декабря официально вернулась на работу в полпредство президента по Северо-Западному федеральному округу.

Если преемником Совершаевой на посту главы губернаторской администрации сразу стал новый заместитель Беглова Валерий Пикалев, то вопрос о том, кто станет куратором внутренней политики, до сих пор оставался открытым. Две недели назад, во время согласования кандидатур новых вице-губернаторов в петербургском Заксобрании, Ирина Потехина заявила «Фонтанке», что подготовка к выборам в сферу ее ответственности не входит.

С Александром Бегловым Ирина Потехина знакома с начала нулевых: они вместе работали в петербургской администрации при губернаторе Владимире Яковлеве. Впоследствии, когда Беглов стал полпредом президента в Центральном федеральном округе, Потехина получила должность сначала его помощника, а затем заместителя. Ее коллегой по работе в полпредстве был нынешний глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин (он тоже работал заместителем Беглова).



