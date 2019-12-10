«Я вас услышал». Путин обещал подумать про то, чтобы сделать 31 декабря выходным

Президент России во время заседания Совета по правам человека 10 декабря получил от участников предложение сделать 31 декабря выходным днем.



«Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода. Но я тоже вас услышал», – обнадежил членов Совета глава государства.







Сегодня же стало известно, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем. Правда, за него придется отработать в субботу, 28 декабря.

Свое решение он объяснил тем, что «большинству семей ленинградцев надо успеть подготовиться к Новому году», и губернатор решил дать им возможность спокойно собраться дома и встретить праздник.







