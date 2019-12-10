«Я сам у себя ворую?» Гендиректора «Метростроя» придавило щебнем Фрунзенского радиуса

Главу «Метростроя» обвиняют в растрате 180 млн при покупке виртуальных стройматериалов. Защита не видит обделенных.

Обыски в петербургском «Метрострое» прошли 9 декабря, работали сотрудники следственного управления УФСБ и Службы контрразведывательного обеспечения объектов на транспорте. Управились до обеда, однако троих доставили на Литейный, 4, в том числе — гендиректора «Метростроя» Николая Александрова. Беседа затянулась — Александров не вышел на работу и во вторник. К вечеру 10-го «Метрострой» подтвердил задержание гендиректора. «До предъявления обвинения и вынесения решения судом по нему считаем нецелесообразным и неэтичным высказывать предположения и делать какие-либо выводы», – поделились нравственным императивом в пресс-службе.



Ничего, кроме предположений, не было: на самом предприятии тоже ничего не знали. Состав участников и адрес собеседования сразу позволили вывести за скобки «потерянные» в грунте Фрунзенского радиуса 360 млн, о которых писала «Фонтанка»: там дело о крупном мошенничестве возбуждало ГСУ ГУ МВД. Не подходила и бесконечная история с задержкой зарплат : этими мероприятиями занимался Следственный комитет. К вечеру собеседники «Фонтанки» принесли чуть-чуть конкретики: дело возбуждено по ч.4 ст. 160 УК — присвоение или растрата по сговору или в особо крупном размере.

«Метрострой» – это вообще про особо крупные размеры, а в последние годы особенно. К строительству подземки добавился еще и 50-миллиардный стадион на Крестовском острове: арена стоит, а последствия авральной достройки всем миром субподрядчики расхлебывают до сих пор.

Собеседники «Фонтанки» утверждали, что нынешние события затронули не только «Метрострой», но также его филиал «Управление производственно-технологической комплектации» (УПТК) и одного из подрядчиков – «Циклон-КЗС». Это тоже деталей не добавляло: УПТК в принципе обеспечивает предприятие ресурсами, а «Циклон-КЗС» работал, считай, на всех объектах, которыми занимался Александров: на дамбе (когда ее обслуживал «Метрострой»), на Фрунзенском радиусе, где компания занималась не столько мозаикой, сколько инженерными системами ( стоимость контракта составляла порядка 2 млрд). Да и на будущей «Газпром-арене» она засветилась: монтировала слаботочные системы и видеонаблюдение.



Прояснилось только в Дзержинском районном суде, куда Александрова привезли для избрания меры пресечения вместе с собственником «Циклона-КЗС» Анатолием Болотовым. Сам «Циклон» оказался ни при чем: Болотов параллельно являлся гендиректором компании «Безопасные технологии и разработки» (БТР). По версии следствия, он вместе с Александровым и директором филиала «Управление производственно-технологической комплектации «Метрострой» (УПТК) Олегом Кузьменко организовал подложный договор на поставку щебня при строительстве нового участка Фрунзенского радиуса.





Контракт на 178 млн от лица «Метростроя» подписывало УПТК; щебень якобы так и не доехал, а деньги ушли со счета «Метростроя» на счет БТР двумя траншами – 50 млн и 128 млн в ноябре 2017-го. Сейчас никакой компании БТР уже нет, она ликвидирована в марте 2019 года, и нежданный поток денег в ее финансовой отчетности за 2017 год следов не оставил: официальная выручка, согласно СПАРК, составляет 1,2 млн. По версии УФСБ, Болотов перечисленную сумму обналичил и передал Александрову и Кузьменко; причем 80 млн были вручены главе «Метростроя» лично в его кабинете. Прикрыться пытались подложной товарной накладной и платежным поручением: по ней щебень прибыл из карельского карьера у города Суоярви. Когда стало понятно, что интерес силовиков становится уж слишком конкретным, Анатолий Болотов попытался скрыться, уверены в ФСБ: задержали его в «Пулково» после покупки билетов на ближайший рейс до Израиля. Болотова суд арестовал первым — до 2 февраля.

Следствие решило, что дурной пример заразителен, и Александров тоже может попытаться пересечь границу, благо есть долгосрочные визы в Великобританию, Францию, Индию.

Адвокаты настаивали на залоге и утверждали, что передавали следователям загранпаспорт гендиректора «Метростроя», однако те его не взяли. От работы Александрова зависят зарплата и поставка материалов, подчеркнула защита. Последнее в свете обстоятельств дела, наверное, было лишнее.

Отсутствие Александрова парализует работу «Метростроя» и филиалов, продолжали адвокаты, это неизбежно приведет к аварийной ситуации. Смутно вспомнился эпизод с проходкой к «Горному институту»: тогда СМУ-11 «Метрострой» отбивалось от претензий налоговиков под тем предлогом, что остановка щита — это неизбежная аварийность. «Наступит коллапс, 3000 человек останутся без работы… рано или поздно», - смутилась адвокат Александрова напоследок. Без этого тоже можно было обойтись: «оптимизация» штата идет на «Метрострое» давно и со сдачей Фрунзенского радиуса уж точно не замедлилась. Да и сам «Метрострой» первым делом после задержания директора заявил, что все функционирует в рабочем режиме.

Александров вспомнил про пятерых детей и пожилых родителей. «Никуда не уеду, – пообещал он и напомнил. – Два года назад были вопросы по грунтам» (имеется ввиду дело 2016 года, в рамках которого ФСБ заходила, в том числе, в загородный дом Вадима Александрова). «Я являюсь бенефициаром «Метростроя». Я сам у себя ворую? – набрасывал аргументов директор. - Нужно закрывать Фрунзенский радиус. У нас два действующих договора на новые линии метро. Все банки завязаны на мне, я веду переговоры с банками. У нас есть секретные объекты. Есть действующий контракт в Москве, в январе должны «стартануть». Люди идут на фамилию «Александров», верят, хотят работать». Не обошлось и без спортивной геополитики: гендиректор «Метростроя» является вице-президентом федерации хоккея на траве, и здесь тоже дел полно в свете последних решений WADA. «Я никуда ничего не шкерил, у меня дети… Извините, не прячу, – сбился Александров. – Я не хулиган, ни на кого не наезжаю, не давлю».

Следователь ко всеобщему облегчению сообщил, что не ставит под сомнение наличие пятерых детей; однако бенефициаров в «Метрострое» хватает, так что воровать в нем можно не только у себя. Адвокаты настаивают: нет заявления от потерпевшего, потому что и самого потерпевшего не заметно; кому причинен ущерб — не известно. Суд взял паузу на час, после чего объявил: до 8-го февраля 2020-го Николаю Александрову предстоит оставаться под стражей.

Олегу Кузьменко меру пресечения изберут 11 декабря.

Напомним, нынешний гендиректор «Метростроя» возглавил предприятие в 2017 году, когда эту должность освободил его отец Вадим Александров, руливший предприятием почти 25 лет. Уже тогда Александров-младший был вторым по величине участником капитала компании с 24,15%. С тех пор он последовательно, хотя и понемногу, наращивал свою долю и с 24,95% практически дышит в спину «Петербургскому метрополитену (25%). У КИО — 21%, у Вадима Александрова — 13,62%.

При этом, если судить по обыкновенным акциям, кажется, что город в лице Смольного и метро полностью контролирует организацию: у них 28% и 33% соответственно, против 17,19% и 9,82% отца и сына Александровых. Однако с учетом привилегированных акций династия может принимать решения по управлению предприятием. Глава КРТИ Сергей Харлашкин давно сетовал на эту ситуацию: по его словам, такие бумаги нужны условным акционерам на Канарах, которые пользуются ими, лишь когда на предприятии беда. Именно поэтому привилегированные акции обретают право голоса, только если по ним не доплачены дивиденды. В «Метрострое» они у Александровых и год за годом оказываются голосующими.

Город много лет пытается взять «Метрострой» под контроль, ряд попыток сорвались. Компания отмахивалась от разговоров о допэмиссии и говорила, что пока нечего обсуждать, хотя Смольный уже называл конкретные сроки. Когда грянул постфутбольный кризис 2018 года, «Метрострою» пришлось наскребать деньги на зарплаты рабочим, на время он и вовсе лишился всех контрактов. В тот момент Смольный перестал форсировать тему увеличения своей доли, пообещав вернуться к этому вопросу после запуска новый станций осенью 2019 года. Желающий увидит в происходящем исполнение обещаний.

Сами станции запустили, как известно, со второго раза из опаски, что они не готовы к нештатным ситуациям. К тому времени Фрунзенский радиус на участке от «Международной» до «Шушар» давно превратился в подобие городской легенды. Сроки по нему неоднократно переносили, «Метрострой» и КРТИ обменивались претензиями, постоянно возникали проблемы с банковскими гарантиями и закрытием актов. Ключевым доводом «Метростроя» всегда было изначально некорректное определение цены контракта, компания заочно кланялась бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну. В 2014-м Главгосэкспертиза при заключении соглашения одобрила стоимость в 35 млрд рублей, но был применен коэффициент 0,7, и договор в итоге заключили на 26 млрд рублей. 180 млн на этом фоне вряд ли спасли бы жителей Купчино и Шушар, но этот аргумент благоразумно в суде не озвучивали.



Николай Кудин, Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»