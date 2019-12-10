Ученые рассказали, как в Арктике появился белый медведь с надписью «Т-34» на боку

Видео с белым медведем, на боку которого написано «Т-34», вызвавшее большой резонанс в Интернете, наконец получило объяснение. Биологи сделали эту надпись, чтобы не перепутать особь с другими животными, рассказал ТАССу 10 декабря заместитель директора национального парка «Русская Арктика» по научной работе Иван Мизин.

«Медведя мы пометили еще в октябре, когда проводили исследования, чтобы в последующем не перепутать его с другими. Сделали большую надпись, чтобы было видно издалека. Это специальная краска для животных, которая легко стирается, и сейчас она, конечно, уже стерлась, и медведь опять стал белым», – заявил агентству Мизин.

Он уточнил, что такие надписи — обычная практика среди биологов, и никакой опасности для животных они не представляют. Отметим, ученые наблюдают за медведями в районе поселка Белушья Губа — там в феврале 2019-го даже приходилось вводить режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия этих животных. Сейчас медведи к поселку близко не подходят — возможно, благодаря установке новых закрывающихся контейнеров для мусора. Раньше животных привлекали открытые свалки.



