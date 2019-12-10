Очередной поезд с 600 тоннами «урановых хвостов» выехал из Германии в Россию

Железнодорожный состав с грузом обеднённого гексафторида урана, так называемые «урановые хвосты», отправился с предприятия по обогащению урана Urenco в немецком Гронау во вторник 10 декабря. Об этом «Фонтанке» сообщили очевидцы с места событий. По данным экологов новая партия, это очередные 600 тонн ОГФУ. «Фонтанка» рассказывала о предыдущем поезде с 600 тоннами «урановых хвостов» в конце ноября.

Активисты «Гринпис» смогли с помощью дрона заснять накопленные запасы ОГФУ на площадке Urenco под открытым небом. Это сотни контейнеров.

Кроме того экологи зафиксировали момент выезда железнодорожного состава с «урановыми хвостами» с территории предприятия. На видео видно, как железнодорожник вручную переводит стрелки на железной дороге и бесстрашно висит на одном из вагонов с радиоактивными материалами.





Нынешнюю отправку груза, как и в ноябре сопровождали протесты экологов. Менее чем через час после начала движения поезд был остановлен активисткой, свесившейся на альпинистском снаряжении перед поездом в городе Бургштайнфурте. Через полтора часа полицейские сняли девушку. В «Гринпис» уточняют, что активистка не была арестована. Поезд продолжил путь в Голландию, откуда морем ОГФУ прибудут в Петербург. В прошлый раз «урановые хвосты» прибыли в Петербург на борту сухогруза «Михаил Дудин». Корабль двое суток стоял на якоре у ворот КЗС. Судно было разгружено только после того, как Петербург покинул президент России Владимир Путин.

«Росатом» не раскрывает параметры контракта, по которому в России был возобновлён ввоз ОГФУ. Официально «урановые хвосты» ввозятся на переработку. Экологи утверждают, что речь идёт о ввозе «радиоактивных отходов» на захоронение.

«Фонтанка» ранее рассказывала о том, как ОГФУ хранятся в России, где и как они перерабатываются, почему для «Росатома» это «ценное топливо», а для экологов «опасные радиоактивные материалы».

По данным 47news предыдущий рейс «Михаила Дудина» из Голландии в Россию с грузом «урановых хвостов» был, по меньшей мере, девятым.

После того, как СМИ сообщили о перевалке материалов в 500 метрах от жилых домов, проблемой озаботились в парламенте Санкт-Петербурга. В профильной комиссии по экологии создана рабочая группа. В тот же день «Росатом» признал, что по тем же правилам безопасности госкорпорация возит и более опасные радиоактивные материалы, а контейнеры с ОГФУ идут в России и через порт Санкт-Петербург, и через порт Усть-Луга .







