«То, что вы юмористы, мы уже поняли». Полицейских из Калининграда заставили вырезать снежинки за пранк, который вышел из-под контроля

Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двоих подчинённых вырезать снежинки. «Урок труда» стал наказанием за шуточную рассылку с требованием украсить кабинеты поделками из бумаги. Кроме того, сотрудникам правопорядка пришлось на камеру объяснять свой «прикол».

Видеозаписи и фейковое требование 10 декабря опубликовал паблик «Омбудсмен полиции». Из представленных материалов становится ясно, что 8 декабря двое помощников дежурного, Андрей Ковальчук и Антон Коваленко, решили пошутить и разослали по территориальным ОВД требование.



«В преддверии празднования Нового года-2020 для поднятия настроения личного состава требую: поручить руководителям дежурных частей провести украшение дежурной части снежинками из бумаги с расчётом 2 снежинки на 1 лист А4. Не менее пяти листов. Отчёт о результатах проделанной работы предоставить в тыл УМВД до 17.00 12.12.2019 с приложением фотографий», – говорилось в тексте.







Ковальчук и Коваленко в свою защиту объяснили, что пытались написать как можно более абсурдный текст, чтобы никто не подумал, что это настоящее требование. Однако фото сначала утекло в группы полиции, а оттуда разошлось по пабликам.





Ковальчук: – Решили пошутить над Пионерским ОВД. Взяли старую телеграмму, переделали текст и отослали по факсу в Пионерск.

Сицский: – Переделали текст, исправили номер исходящего и дату. Кто её получил в Пионерске?

Ковальчук: – Оперативный дежурный.





Сицский: – Как он отреагировал на этот факс?

Ковальчук: – Он подумал, что это правда, после чего мы сказали, что это шутка и надо выкинуть телеграмму. Он её выкинул…

Сицский: – Ну он вырезал снежинки?

Ковальчук: – Снежинки вырезал…

Сицский: – Серьёзно?!

Ковальчук: – Потом он решил поделиться шуткой в местной группе по вайберу. Оттуда информация ушла в неизвестном направлении…

Коваленко: – Текстовку мы пытались сделать максимально абсурдной, чтобы никто не мог поверить в её оригинальность.

Сицский: – То, что вы юмористы, мы оценили.

Начальник калининградской полиции не стал наказывать своих подчинённых дисциплинарно, но преподал урок. В своём кабинете он заставил двух товарищей-сослуживцев вырезать снежинки по распространённому ими творческому заданию.



