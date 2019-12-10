Гендиректор «Метростроя» задержан после хищения 178 миллионов рублей. На эту сумму не довезли щебня на Фрунзенский радиус от «Международной» до «Шушар»

Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров подозревается в хищениях при строительстве пятой линии метро от станции «Международная» до «Шушар». Ему и двум предпринимателям вменили подложный договор поставки щебня.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 10 декабря в Дзержинский райсуд поступили материалы следственной службы регионального УФСБ об избрании Александрову меры пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, в ноябре 2017 года гендиректор «Метростроя» вступил в преступный сговор с руководителем филиала этого предприятия — Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) — Олегом Кузьменко и гендиректором компании «Безопасные технологии и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым на хищение корпоративных средств.

УПТК от имени «Метростроя» заключило договор с БТР на поставку нерудных материалов — щебня — на сумму 178 млн рублей в рамках госконтракта от 2013 года на строительство участка Фрунзенского радиуса от станции «Международная».





Щебня радиус не дождался, считает следствие, деньги ушли со счета «Метростроя» на счет БТР двумя траншами — 50 млн и 128 млн в ноябре 2017-го.

В УФСБ считают, что Болотов воспользовался услугами «обнальных» контор, получил наличность и передал их Александрову и Кузьменко.

В 2018–2019 годах подозреваемые пытались замести следы, уверены в следствии. В материалах дела якобы присутствует подложная товарная накладная о поставке щебня, добытого в карьере у карельского города Суоярви.

Основные обыски в Петербурге прошли 9 декабря. Анатолий Болотов пытался скрыться. Его задержали в аэропорту Пулково после покупки билетов на ближайший рейс до Израиля.

Уголовное дело возбуждено 6 декабря по статье 160 УК – «Присвоение или растрата в особо крупном размере». В «Метрострое» не отрицают задержание Александрова, комментировать ситуацию считают неэтичным.