Депутат МО «Правобережное» задержан после объяснений в СК по делу о «дешевой уборочной технике»

Евгения Давыдкина, депутата муниципального образования Невского района «Правобережное» задержали на 48 часов в рамках статьи 91 УПК. Ранее следственное управление Петербурга возбудило уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере по материалам полиции Невского УМВД о нанесенном более чем 2-миллионом ущербе бюджету МО.

Как стало известно «Фонтанке», речь в уголовном деле идет об эпизоде начала 2018 года, когда МУП «Проект 21 век», где Давыдкин занимал пост директора, ликвидировался. Предприятие занималось уборкой подведомственной «Правобережному» территории. И ранее получило от МО в ответственное управление технику: три трактора «Белорусь», два снегоуборщика Honda S и один прицеп-цистерну.

Когда МУП ликвидировали, было принято решение выставить технику на аукцион. Перед ним специализированная фирма провела ее оценку. Именно в этом месте, по мнению следствия, и произошел обман. Все шесть единиц оценили в миллион сто тысяч рублей, хотя по рыночным ценам техника якобы стоила не менее трех миллионов трехсот тысяч. Разницу и записали в ущерб по делу.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании Давыдкину меры пресечения.



