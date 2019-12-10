Вместо того, чтобы согревать водителя и пассажиров, Ford решил их освещать

Ford придумал, как существенно снизить затраты электроэнергии на отопление и кондиционирование воздуха в салоне. Именно эти системы потребляют больше всего энергии, а в электромобиле это приводит к значительному сокращению пробега на одной зарядке батарей.

Вместо того, чтобы разрабатывать новые технологии, Ford решил прибегнуть к психологии. Как пишет CNET, в Германии компания экспериментирует с системой изменения внутрисалонного освещения, которое заставляет пассажиров «чувствовать» тепло или прохладу. Красные оттенки дают человеку ощущения тепла, что в реальности позволяет снизить температуру воздуха в салоне на несколько градусов и сэкономить таким образом до 2,5% энергозатрат. Сине-голубой свет вызывает чувство прохлады, и можно меньше использовать кондиционер.

Система разного освещения салона испытывалась на модели Ford Transit. Поиски экономии не ограничивались изменением цвета лампочек в салоне. Так, на крыше «Транзита» установили солнечные панели, обеспечивающие подогрев сидений, что позволило не расходовать на это энергию основных батарей.





Проблема потребления электроэнергии системами отопления и кондиционирования очень серьезна. По данным Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии, при включенной климатической установке новый электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E теряет ровно половину дистанции пробега – от 480 километров остаётся 240.



