«Был с Лужковым спор о лицах кавказской национальности». Первый президент Ингушетии Аушев рассказал, как научил экс-мэра Москвы правильно говорить о преступниках с Кавказа
Первый президент Ингушетии в 1993–2001 годах Руслан Аушев ответил «Фонтанке» на реплику последнего главы Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова о дружбе мэра Москвы Юрия Лужкова с выходцами с Кавказа. В интервью «Фонтанке» один из создателей партии «Отечество – вся Россия», который занимался созданием прототипа нынешней «партии власти» вместе с Юрием Лужковым, рассказал, как спорил с покойным мэром столицы на эти темы.
«При Юрии Михайловиче было очень по-разному. И в 1997 году я ему прямо так и сказал в лицо на заседании Совета Федерации: "До каких пор правоохранительные органы будут говорить "лица кавказской национальности?!" Был у нас с ним спор на эту тему. После этого стали поменьше так говорить. Но ведь так нельзя делать! Ну говори ты "преступник Петров", "Сидоров", "Магомедов". Но акцентировать на кавказской национальности нельзя. В итоге мы поняли друг друга, и всё было нормально. Вообще у нас были хорошие, добрые отношения», – рассказал Руслан Аушев.
О том, как создавалась партия «Отечество – вся Россия», которая после слияния с блоком «Единство» стала «Единой Россией», и как Лужков не стал президентом, читайте в интервью с Русланом Аушевым на «Фонтанке».
Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в немецкой клинике. Экс-мэр Москвы не смог выйти из искусственной комы после плановой операции. Ему было 83 года.
«Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного, жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей», – сказал о предшественнике действующий мэр Москвы Сергей Собянин.
«Лужков – целая эпоха в истории Москвы и России. Я знал его с 1987-го, с "самого прогрессивного зампреда Мосгорисполкома", который помогал людям совершенно бескорыстно. Он сломался к 1995-му...» – написал в Twitter бывший глава НК ЮКОС Михаил Ходорковский.
«Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Настоящим градоначальником столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи», – выразил соболезнования родным бывшего мэра президент России Владимир Путин.
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Справка:
Юрий Лужков стал мэром Москвы в 1992 году. Он занимал эту должность 18 лет, его деятельность вызывала противоречивые оценки. С одной стороны, он развернул в столице масштабное строительство, привлек инвестиции. Появились храм Христа Спасителя, деловой центр «Москва-Сити», третье транспортное кольцо, много было снесено хрущевок. С другой стороны, город во многом потерял свой исторический облик.
Осенью 2010 года Лужкова уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия президента России Д. А. Медведева». Но уже в 2016-м Владимир Путин наградил экс-мэра орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность».
Попав в опалу после отставки, Лужков вышел из «Единой России», уехал сначала в Латвию, потом в Лондон. Но затем вернулся в РФ и все последние годы занимался бизнесом, держал свою знаменитую пасеку. Его жена Елена Батурина продолжала оставаться одной из самой богатых женщин страны по версии «Форбс».