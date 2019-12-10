«Был с Лужковым спор о лицах кавказской национальности». Первый президент Ингушетии Аушев рассказал, как научил экс-мэра Москвы правильно говорить о преступниках с Кавказа

Первый президент Ингушетии в 1993–2001 годах Руслан Аушев ответил «Фонтанке» на реплику последнего главы Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова о дружбе мэра Москвы Юрия Лужкова с выходцами с Кавказа. В интервью «Фонтанке» один из создателей партии «Отечество – вся Россия», который занимался созданием прототипа нынешней «партии власти» вместе с Юрием Лужковым, рассказал, как спорил с покойным мэром столицы на эти темы.

«При Юрии Михайловиче было очень по-разному. И в 1997 году я ему прямо так и сказал в лицо на заседании Совета Федерации: "До каких пор правоохранительные органы будут говорить "лица кавказской национальности?!" Был у нас с ним спор на эту тему. После этого стали поменьше так говорить. Но ведь так нельзя делать! Ну говори ты "преступник Петров", "Сидоров", "Магомедов". Но акцентировать на кавказской национальности нельзя. В итоге мы поняли друг друга, и всё было нормально. Вообще у нас были хорошие, добрые отношения», – рассказал Руслан Аушев.

О том, как создавалась партия «Отечество – вся Россия», которая после слияния с блоком «Единство» стала «Единой Россией», и как Лужков не стал президентом, читайте в интервью с Русланом Аушевым на «Фонтанке».

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в немецкой клинике. Экс-мэр Москвы не смог выйти из искусственной комы после плановой операции. Ему было 83 года.





«Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного, жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей», – сказал о предшественнике действующий мэр Москвы Сергей Собянин.

«Лужков – целая эпоха в истории Москвы и России. Я знал его с 1987-го, с "самого прогрессивного зампреда Мосгорисполкома", который помогал людям совершенно бескорыстно. Он сломался к 1995-му...» – написал в Twitter бывший глава НК ЮКОС Михаил Ходорковский.

«Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Настоящим градоначальником столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи», – выразил соболезнования родным бывшего мэра президент России Владимир Путин.