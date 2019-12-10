«Зачем нам такая культурная столица?» Сокуров пожаловался Путину на скудный бюджет на культуру в Петербурге и захотел придумать новую Россию

Российский кинорежиссёр эмоционально выступил на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием Владимира Путина, прошедшем 10 декабря, затронув темы культуры, Кавказа и акций протеста.

«В 20-м году в петербургском бюджете не будет средств на постановки в детских театрах, драматических театрах <...> Не будет на гастроли. Сокращается количество фестивалей. И это в культурной столице! Обращаю внимание, что в бюджете культурной столицы, в ее расходной части, расходы на культуру составляют всего 2%. Зачем нам такая культурная столица?» – заявил Александр Сокуров.

Он коснутся и темы акций протеста, заверив, что люди вышли против несправедливости. При этом режиссер подчеркнул, что российские молодые люди пока не устроили беспорядки, как в других странах.

«Правильно сказали "пока еще"», – парировал Путин, заметив, что за пластиковым стаканчиком следует камень. Президент заверил, что свою позицию нужно выражать законными способами. Он напомнил, что в других странах можно получить реальные сроки за несогласованные акции. «Франция ужесточает эти меры», – привел пример президент.





Также режиссер выступил с темой Кавказа, заметив, что нет никакой политической дискуссии об этом.

«Переосмыслить звание Героя России. Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними кадыровцы?» – спросил президента деятель культуры.

«Кавказ – тонкая сфера», – ответил Путин, добавив, что в регионе много проблем. Он отметил, что «Россию нельзя придумать заново». Сокуров парировал, что «можно».

«Чеченский народ пострадал от тех, кто придумывал новую Россию», – уверен Владимир Путин. По его мнению, некоторые люди использовали чеченский народ в своих целях. «Если кто-то из них встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, он достоит, чтобы назваться Героем РФ», – резюмировал глава государства.

В конце своей речи Сокуров извинился за эмоциональность. Путин отметил, что хотел послушать его мнение.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека руководитель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что «брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку».