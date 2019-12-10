Гендиректор «Метростроя» задержан по подозрению в крупной растрате

Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров задержан по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК. Это присвоение или растрата, совершенная по предварительному сговору или в особо крупном размере.

По данным «Фонтанки», дело возбуждено по материалам проверки Контрольно-счетной палаты. Документы по делу поступили в Дзержинский районный суд, где будет избрана мера пресечения для Николая Александрова.

Ранее стало известно, что 9 декабря Александров был доставлен на Литейный, 4, после того, как обыски в «Метрострое» провели сотрудники следственного управления УФСБ и Службы контрразведывательного обеспечения объектов на транспорте. 10 декабря факт задержания подтвердили в самом предприятии.



