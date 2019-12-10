Автомобилист под Владимиром снял на видео, как падает часть путепровода, и успел среагировать

Странная тенденция: несколько раз с начала декабря в России разваливались переправы то под автомобилями, то над ними.

Обрушение путепровода во Владимирской области попало на видео. Как сообщает 10 декабря местный канал «Зебра», сам инцидент произошёл накануне по дороге на Южный объезд Владимира, в районе Колокши. Никто не пострадал: за секунды до падения конструкций по дороге проезжает грузовик, а водитель машины, из которой была сделана запись, успевает увернуться от «артобстрела».

Похожее видео снял 2 декабря оренбуржец: путепровод рухнул прямо перед капотом его автомобиля. Вместе с мостом упали едущие по нему машины, пострадали два человека. 3 декабря в Иркутской области мост сложился прямо под грузовиком, водитель отделался испугом.





Тем временем в Петербурге, наоборот, тот самый мост пока атакуют снизу. 6 декабря на Софийской улице застрял очередной глупый водитель.



