«Петербургская Недвижимость» представила квартиры с видами на Финский залив

«Петербургская Недвижимость»

Компания вывела на рынок последнюю секцию в пятом корпусе проекта «Фортеция»: это самый видовой дом в жилом комплексе. Стоимость квартир — от 2,65 млн рублей.

Жилой комплекс высокого комфорт-класса «Фортеция» от Setl Group возводится в уединенной части Кронштадта, на тихой Тулонской аллее, прямо на берегу Финского залива. Буквально в паре минут ходьбы от него — благоустроенный городской пляж, а за 15 минут можно дойти до Летнего сада и великолепного Морского собора.

«Фортеция. Жизнь на побережье» состоит из пяти домов высотой всего 4 этажа. Дворы закрыты от машин и посторонних, на территории будут обустроены видовые террасы-солярии, детские площадки и места для отдыха. В одном из корпусов расположится SPA-центр и фитнес-клуб, которые дополнят атмосферу курортной жизни на берегу моря.

В проекте предусмотрены планировки от студий до пятикомнатных евроформата с большими кухнями. Среди них есть эксклюзивные варианты с местами для обустройства саун и каминов. Благодаря уникальному расположению из окон большинства квартир открываются бескрайние виды на волны залива, побережье и зелень. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции» в цвете «Ваниль» или «Шоколад».

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом ЖК «Фортеция».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Фортеция» – застройщик ООО "СЭТЛ СИТИ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/fortetsiya-zhizn-na-poberezhe/declarations