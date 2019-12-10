Путин заявил, что движению «За права человека» и Льву Пономареву никто не мешал работать, и пообещал изучить причины закрытия

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по правам человека заявил, что создателю движения «За права человека» Льву Пономареву и его организации «никто не мешал особенно работать», хотя «его позиции по некоторым вопросам далеки от правозащитной деятельности». Об этом 10 декабря пишет «Интерфакс».

«Например, он солидаризировался с позицией правительства США по Крыму. Вел переговоры с японцами по оказанию содействия им по передаче островов Курильский гряды. Он, что, международник что ли?» – заявил президент.

При этом президент заявил, что политические взгляды Пономарева не должны стать основанием для ликвидации его движения. И пообещал за этим посмотреть. По словам Путина, несмотря на то, что «За права человека» признали иноагентом, организация получала президентские гранты, пользовалась оплаченным правительством Москвы помещением и не несла расходов на оплату ЖКХ.

Как писала «Фонтанка», общероссийское движение правозащитника Льва Пономарева, работавшее с 1997 года, прекратит свою деятельность. Министерство юстиции через суд потребовало закрыть организацию. Ранее движение неоднократно штрафовали по закону об «иностранных агентах», так как правозащитники отказывались использовать пометку «иностранный агент» в своих публикациях.



