«Лужков был другом чеченского народа». Руслан Хасбулатов рассказал «Фонтанке» о справедливости бывшего мэра Москвы

Мэр Москвы в 1992–2010 годах Юрий Лужков, который скончался во вторник, 10 декабря, в немецкой клинике, был «другом чеченского народа». Об этом «Фонтанка» рассказал глава Верховного Совета РСФСР в 1991–1993 годах Руслан Хасбулатов. Отвечая на вопрос о дружбе с чеченцами второго мэра Москвы, бывший сподвижник и оппонент Бориса Ельцина ответил утвердительно и привёл пример.

«Он (Юрий Лужков. – Прим. ред.) был большим другом великого чеченца Махмуда Эсамбаева (артист балета, хореограф, балетмейстер, актёр, народный артист СССР. – Прим. ред.). На одном из концертов мы сидели рядом. Эсамбаев, Лужков, я. Лужков захотел поздравить Махмуда Алисултановича на чеченском языке. Спросил меня, как будет звучать выражение "настоящий мужчина". Я ему назвал. Лужков вышел на сцену и обратился к нему по-чеченски. Такое запоминается. Будут ли сейчас в Чечне как-то увековечивать память Лужкова, я не знаю. Это прерогатива властей. Не знаю, как они к этому отнесутся. Но я считаю, что Лужков был... пытался быть справедливым человеком», – рассказал Хасбулатов.

О том, как глава Верховного Совета РСФСР помог Юрию Лужкову занять пост мэра Москвы в 1992 году, читайте на «Фонтанке». В ближайшее время.

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