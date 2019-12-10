РСТИ получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы № 219

Росстройинвест

Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы № 219, построенной в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Новая общеобразовательная школа находится на улице Маршала Казакова, дом 68, корпус 2 и рассчитана на 1375 учеников. В трехэтажном здании общей площадью 27 тысяч кв. м есть 3 библиотеки, 2 спортзала, 2 бассейна, большой актовый зал, столовая и пищеблок. В школе предусмотрены специализированные компьютерные классы, а также классы для изучения иностранных языков, медицинский и стоматологический кабинеты.

Росстройинвест

Напомним, 30 ноября в рамках объезда школу посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он высоко оценил степень готовности объекта и рассказал, что школа примет первых учеников 14 января 2020 года.

Справка:

Холдинг РСТИ (Росстройинвест) – одна из ведущих строительных компаний Северо-Запада, которая реализует собственные инвестиционно-строительные проекты, а также успешно работает в рамках государственных контрактов. За 18 лет работы в Петербурге и Ленинградской области компания построила более 1,5 млн кв. м жилой, коммерческой и социальной недвижимости разных классов. В 2019 году холдинг вышел на московский рынок с премиальным жилым комплексом «11» (ELEVEN).

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК «11» – застройщик АО «Хлебозавод № 16 (специализированный застройщик)», проектная декларация на сайте наш.дом.рф