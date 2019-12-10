Водитель «Почты России» сыграл посылками в баскетбол

Житель Красноярска заснял, как сотрудник «Почты России» играет в баскетбол, используя в качестве мяча посылки. Госкомпании пришлось объясниться.

Видео и комментарий представителей акционерного общества опубликовал 10 декабря канал «Енисей». На записи видно, как мужчина с приличного расстояния яростно забрасывает коробки с отправлениями в небольшое окно приёмки. Иногда он промахивается, и тогда посылки падают на землю.

На «Почте России» телекомпании «Енисей» доложили, что водитель уже установлен и к нему будут приняты меры дисциплинарного взыскания. С другими работниками провели дополнительные беседы о правилах оказания почтовых услуг.



