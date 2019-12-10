Снова вечер, снова ДТП с подростком. С Новочеркасского увезён мальчик с тяжёлыми травмами

Второй день подряд в Петербурге под машины попадают подростки. ДТП в Красногвардейском районе случилось уже в сумерках.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 10 декабря около 16:25 на Новочеркасском проспекте, у дома 50, корпус 1, по предварительной информации, мужчина 1984 года рождения на Honda Civic сбил мальчика 2008 года рождения (ему 10 или 11 лет). Ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии. ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Очевидцы обсуждают происшествие в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Там школьник, предположительно из 6-го класса», – пишет Михаил. «На носилках лежал, пока везли, рукой что-то показывал», – добавляет Светлана.





Вечером 9 декабря за два часа были сбиты три мальчика в возрасте от 12 до 16 лет. Про одного известно, что он вышел из электрички в Комарово, чтобы пойти в конноспортивный клуб, где его ждала мама. Водитель его не заметил, несмотря на светоотражатель. Почему автомобилист не увидел подростка в Кронштадте, непонятно: на записи камеры наблюдения видно, что он стал тормозить за пару метров до человека.



