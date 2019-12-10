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Финляндия
10.12.2019 17:39
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Главу МИД Финляндии обвиняют в «секретном плане» по возвращению из Сирии детей и жен террористов

Вопрос репатриации жён и детей с гражданством Финляндии из сирийского лагеря «Аль-Хол» обернулся шумихой вокруг министерства иностранных дел Финляндии и бросил тень на его главу. О том, как развивались события, 10 декабря рассказала телерадиокомпания Yle.

Коллеги по ведомству заподозрили главу МИД Пекку Хаависто в превышении должностных полномочий, когда тот принимал решения по вопросам возвращения в Финляндию детей женщин с финским паспортом, которые по тем или иным причинам вышли замуж за боевиков террористического «Исламского государства» (группировка признана террористической и запрещена в РФ) и после разгрома «халифата» были доставлены в созданный курдами «Аль-Хол» на северо-востоке Сирии в провинции Хасака.

В «Аль-Хол» живут примерно 40 граждан Финляндии: 10 женщин и более 30 несовершеннолетних – от двухлетних до подростков. Возвращение в Суоми жён и детей террористов – острый вопрос, поскольку полиция считает их угрозой безопасности. С другой стороны, Финляндия обязана защищать права детей. Между тем курдское правительство уже заявило, что у него не хватит ресурсов на содержание лагеря и что матери должны вернуться с детьми.

Как утверждает Yle, у Финляндии уже готов секретный план вывоза и детей, и их матерей, целью которого обозначено «предотвратить смерть граждан Финляндии в лагере в случае ухудшения условий». План составлен под руководством министерства иностранных дел. Также в работе над планом принимали участие министерство внутренних дел и министерство социального обеспечения и здравоохранения.


О наличии некоего плана стало известно 2 декабря. Таблоид Ilta-Sanomat опубликовал статью о том, что министр иностранных дел Хаависто якобы пытался чуть ли не тайно перевезти детей из Сирии в Финляндию, но глава консульского департамента МИДа Паси Туоминен отказался принять такое решение от своего имени, посчитав, что не может выполнить требование начальника по столь серьёзному вопросу без одобрения правительства. После этого его полномочия по изучению всех кейсов финских граждан в «Аль-Холе» и подготовке репатриации были переданы другому чиновнику.

Yle также указывает, что помимо «Аль-Хола» Хаависто и Туоминен также имели разногласия в вопросе предъявляемых россиянам требований для получения виз.

В СМИ со ссылкой на источники в МИДе заговорили о давлении и «атмосфере страха» в министерстве. Однако Хаависто опроверг информацию о плане, возможном переводе Туоминена на другую должность и прессинге подчинённых, а передачу части обязанностей Туоминена объяснил обычной ротацией чиновников.

По данным Helsingin Sanomat, на практике правительство одобрило усилия по доставке женщин и детей в Финляндию из сирийского лагеря в индивидуальном порядке.

В начале декабря разъяснить происходящее у правительства попросила партия «Национальная коалиция», а профсоюз МИДа потребовал у Хаависто рассказать, на каком основании у должностного лица забрали часть полномочий. Министру пришлось извиняться и ссылаться на конфиденциальный характер ситуации.

«Есть три вопроса, которые все еще остаются открытыми: доставят ли семьи ИГИЛ в Финляндию, солгал ли Хаависто по этому вопросу и оказывал ли он давление на чиновника, требуя незаконных действий по доставке семей ИГИЛ в Финляндию?» – сказал 5 декабря лидер самой крупной оппозиционной национал-популистской партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо.

А 10 декабря Халла-Ахо заявил, что, по его данным, чартерный рейс из Сирии со всеми гражданами Финляндии, желающими покинуть лагерь, должен прилететь в Финляндию в течение текущей недели. Глава полиции Сеппо Колехмайнен в комментарии Yle эту информацию опроверг. Однако подтвердил, что дискуссия о возвращении детей боевиков велась всю осень. В МИДе тоже данные не подтвердили, отметив лишь, что прорабатывают сценарии. По данным Helsingin Sanomat, Финляндия ведёт переговоры с курдскими чиновниками, отвечающими за лагерь «Аль-Хол», с осени.

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