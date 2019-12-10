Ресурс: природа зла

Вышла новая книга Александра Эткинда, нашего земляка, профессора Европейского университета во Флоренции. Называется «Природа зла, сырье и государство», издатель «Новое литературное обозрение» («НЛО»). Жанр – интеллектуальный бестселлер.

Когда-то Россия была такого типа работами богата: курсы русской истории Василия Ключевского, Павла Милюкова, Михаила Покровского, «Истоки и смысл русского коммунизма» Николая Бердяева, «Люди и нравы Древней Руси» Бориса Романова. Советская гуманитарная наука поукоротила любителей широкого взгляда на мир и самостоятельных выводов: порядок вещей определяли директивные документы. Зато на Западе переход к междисциплинарности, использованию неожиданных контекстов стал делом обычным. Назовем, скажем, получившую Пулитцеровскую премию книгу американского биолога Джареда Даймонда «Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ».

Александр Эткинд начинал как генетик; закончил психфак ЛГУ; кандидат психологических наук; докторскую защищал по филологии, она и принесла ему широкую известность: «Хлыст. Секты, литература и революция». Потом вышли и были переведены на основные европейские языки монографии об истории психоанализа в России, европейской коллективной памяти о трагедиях XX века, о Серебряном веке, об американском дипломате Уильяме Буллите, об истории и причинах приращения сначала Руси, а потом Российской империи новыми территориями – «внутренней колонизации».

«Природа зла, сырье и государство» про то, как различные ресурсы, питающие экономику стран, влияют на историю государств, стиль жизни, общественные отношения и политический строй. Начинается эта сага борьбой перволюдей и неандертальцев, приручением собаки и лошади, навыком добывать огонь и сшивать шкуры каменной иглой и заканчивается проблемой глобального потепления и структурой экономики современных «петрогосударств» (основа экономики которых – добыча углеводородов) – Ирана, России, Венесуэлы. Герои книги: древесина, рожь, пшеница, картофель, рис, конопля, соль, опиумный мак, сахар, пушнина, мясо, рыба, шелк, лен, хлопок, древесина, бронза, медь, железо, драгоценные металлы, торф, уголь, нефть.

Выводы парадоксальны, экзотичны и впечатляет как стихи Николая Гумилева: «Пастухи-гаучо питались коровьими языками, оставляя ободранные трупы койотам», «Пока Новгород торговал белкой, в нем сохранялось благополучие, независимость от князя и подобие демократии», «Когда в кремлевском казначействе соболиный мех сменился заячьим, московский период российской истории подошел к концу», «Подобно тому как Сибирь в ее нынешних границах была создана соболем, Канада была создана бобром».

Книга Александра Эткинда – замечательное чтение для увлеченного подростка или юноши. Откроешь и читаешь все 500 страниц на едином дыхании. Факты из разных наук, редко сводимые воедино, – политология, экономика, собственно история, антропология, биология, разного рода сведения о бесчисленных технологиях обработки сырья.

Размашистость автора и гигантский хронологический и тематический охват позволяют поставить ряд его выводов под сомнение. Так уж ли была связана территория, выделенная Иваном Грозным под опричнину, с регионом производства пеньки и льна, шедших из России на английский рынок? Можно ли объяснить присоединение Сибири и Аляски истреблением белки и движением за соболем и колонком? Эткинд обречен на критику узких профессионалов, которые наверняка нанесут пробоины построенному им огромному кораблю.

Но интеллектуальное наслаждение, которое получаешь от его книги (как и большинства предшествующих), от это не ослабеет. Это, как говорится, провокативное чтение. Даже если ответы автора на поставленные им вопросы не удовлетворяют читателя – сами вопросы остаются.

Умное, грустное, захватывающее чтение. В общем-то получается, что мы, люди, добываем ресурсы, а они нас потихоньку губят.

Лев Лурье