Россия добивается экстрадиции задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова. США хотят видеть его в своем суде

Следственный комитет РФ заявил, что Россия начала процесс экстрадиции в отношении управленца входящей в Ростех Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Америка также пытается заполучить курировавшего разработку уникального самолетного двигателя топ-менеджера.

«По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с тем, что в настоящее время Коршунов находится в Итальянской Республике, в отношении него инициирован процесс экстрадиции на территорию Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности за инкриминируемое ему деяние», – сообщается 10 декабря на сайте ведомства.

Следственный комитет расследует уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), фигурантом которого является задержанный в аэропорту Неаполя россиянин. По версии следствия, он может быть причастен к хищениям более 7 миллионов рублей, которые были допущены при создании авиационного двигателя гражданского назначения. «Преступная схема была реализована путем заключения дочерним предприятием убыточного соглашения с итальянской компанией AERNOVA S.R.L. о проведении экспертизы технического проекта одного из агрегатов ПД-14 и его последующей оплаты российским предприятием», – уточнили в СК РФ, добавив, что инициатором экспертизы был именно Коршунов. Итальянцы, по оценкам следователей, сделали свою работу «формально», а их заключение «не представляло практической значимости».

Ранее итальянский суд перевел топ-менеджера ОДК на домашний арест. Его выдачи добиваются и США.



