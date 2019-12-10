Nissan заплатит за свой «донос» на Карлоса Гона. Компанию оштрафуют

Доносчику первый кнут. Компания Nissan, которая фактически инициировала расследование финансовых нарушений против своего собственного генерального директора и главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона, теперь будет оштрафована как раз за эти самые финансовые нарушения. Приблизительная сумма штрафа – 2,4 миллиарда иен, или 22 миллиона долларов.

Японская комиссия по ценным бумагам и надзору за биржей рекомендовала оштрафовать компанию Nissan за то, что она занижала в отчетах суммы «финансовых компенсаций» Гону, сообщает 10 декабря Bloomberg. Речь идет о периоде в четыре года, до марта 2018 года включительно. Вменяемые Гону «финансовые нарушения», по мнению японских правоохранителей, имели место на протяжении не менее 10 лет.

По сообщениям СМИ, первоначально сумма штрафа была почти в два раза выше – 4 миллиарда иен. В результате переговоров с властями компании Nissan, и так испытывающей серьезные финансовые трудности, удалось снизить сумму до 2,4 миллиардов.

Сумма «компенсаций» Гону, которая, по мнению японских регуляторов, оказалась «незадекларированной», составляет около 9,1 миллиарда иен, или примерно 83 миллиона долларов. Кроме этого Гона подозревают в том, что он оплачивал свои личные долги из кассы Nissan.

Французский бизнесмен уже больше года находится в Японии под арестом. Свою вину он решительно отвергает, однако против него ведутся сразу несколько расследований в разных странах, в том числе во Франции.



