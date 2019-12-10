Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: -2
$ 63.58р
70.39р
22:41 10.12.2019
Расширенный поиск

Авто
10.12.2019 22:09
Печать

Nissan заплатит за свой «донос» на Карлоса Гона. Компанию оштрафуют

Доносчику первый кнут. Компания Nissan, которая фактически инициировала расследование финансовых нарушений против своего собственного генерального директора и главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона, теперь будет оштрафована как раз за эти самые финансовые нарушения. Приблизительная сумма штрафа – 2,4 миллиарда иен, или 22 миллиона долларов.

Японская комиссия по ценным бумагам и надзору за биржей рекомендовала оштрафовать компанию Nissan за то, что она занижала в отчетах суммы «финансовых компенсаций» Гону, сообщает 10 декабря Bloomberg. Речь идет о периоде в четыре года, до марта 2018 года включительно. Вменяемые Гону «финансовые нарушения», по мнению японских правоохранителей, имели место на протяжении не менее 10 лет.

По сообщениям СМИ, первоначально сумма штрафа была почти в два раза выше – 4 миллиарда иен. В результате переговоров с властями компании Nissan, и так испытывающей серьезные финансовые трудности, удалось снизить сумму до 2,4 миллиардов.

Сумма «компенсаций» Гону, которая, по мнению японских регуляторов, оказалась «незадекларированной», составляет около 9,1 миллиарда иен, или примерно 83 миллиона долларов. Кроме этого Гона подозревают в том, что он оплачивал свои личные долги из кассы Nissan.

Французский бизнесмен уже больше года находится в Японии под арестом. Свою вину он решительно отвергает, однако против него ведутся сразу несколько расследований в разных странах, в том числе во Франции.


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      «Петербургская Недвижимость»
      10.12.2019 17:55

      «Петербургская Недвижимость» представила квартиры с видами на Финский залив

      Компания вывела на рынок последнюю секцию в пятом корпусе проекта «Фортеция»: это самый видовой дом в жилом комплексе. Стоимость квартир — от 2,65 млн рублей.
      Росстройинвест
      10.12.2019 17:46

      РСТИ получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы № 219

      Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы № 219, построенной в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
      Фото предоставлено компанией «Строительный трест»
      10.12.2019 16:52

      Жилой комплекс NEWПИТЕР – победитель конкурса «Доверие потребителя»

      Жилой комплекс NEWПИТЕР от компании «Строительный трест» стал победителем ежегодного независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».
      Группа «Эталон»
      10.12.2019 15:20

      В Группе «Эталон» поздравили 11 000-го покупателя с начала 2019 года

      В центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 11 000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейным» покупателем стал Павел, который приобрел квартиру для своей семьи в новом проекте Галактика Pro, строящемся в Адмиралтейском районе вблизи наб. Обводного канала.
      Группа ЦДС
      10.12.2019 13:26

      Выставка работ финалистов конкурса "АРХпроект-2019" откроется 12 декабря

      Архитектура, северное диско и захватывающий вид на Финский залив: в «Севкабель Порте» открывается итоговая выставка конкурса «АРХпроект-2019: внутри и снаружи»
      ЖК «Северный»/ЦДС
      10.12.2019 13:21

      Жилой комплекс ЦДС «Северный» стал финалистом конкурса «Доверие потребителя»

      Жилой комплекс ЦДС «Северный» стал финалистом конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».
      Glorax Development
      10.12.2019 13:09

      Еще больше скидок при покупке квартир в проектах Glorax Development

      До конца декабря в жилых комплексах компании Glorax Development можно приобрести недвижимость с дополнительным преимуществом*.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      10.12.2019 12:34

      Более 70% вкладов клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют онлайн

      Ежемесячно растет доля вкладов, которые клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют через цифровые каналы. Так, если в январе-феврале 2019 года этот показатель составлял 66-67%, то уже в октябре текущего года 77% новых вкладов были оформлены в интернет- или мобильном банке.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      10.12.2019 11:47

      ЖК «Юнтолово» выиграл в конкурсе «Доверие потребителя»

      Новый жилой район «Юнтолово» (4 и 5 очереди) признан лучшим в Санкт-Петербурге строящимся жилым комплексом класса «стандартное жилье».
      ООО «Терминал-Ресурс»
      09.12.2019 18:00

      В Пушкинском районе вводится в эксплуатацию новый жилой комплекс

      Шестого декабря 2019 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» получил Заключение о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации на ЖК «Образцовый квартал 5». Документ за номером 12-19-016-0396.1 выдан Управлением государственного строительного надзора.
      фото предоставил ПАО Сбербанк
      09.12.2019 17:55

      Сбербанк в 2020 году откроет в Петербурге Data Hub

      В Петербурге с 2020 года заработает Data Hub Сбербанка. Об этом сообщил на конференции AI Journey Дмитрий Бугайченко, управляющий директор дивизиона «Массовая персонализация».
      фото предоставил ПАО Сбербанк
      09.12.2019 17:30

      Конференция AI Journey в Петербурге: как развиваются технологии в бизнесе

      Конференция AI Journey, которую в Петербурге посетили более 800 человек, показала: тема развития искусственного интеллекта актуальна и для глобальных корпораций, и для обычных людей.