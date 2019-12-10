«Образцовой квартал 5»: скоро ключи!

В Пушкинском районе с опережением графика вводится в эксплуатацию новый жилой комплекс.

ООО «Терминал-Ресурс»

Управление государственного строительного надзора 6 декабря 2019 года выдало на новый ЖК «Образцовый квартал 5» Заключение о соответствии строительства требованиям проектной документации (ЗОС) №12-19-016-0396.1.

Жилой комплекс возведён по кирпично-монолитной технологии строительной компанией ООО «Терминал-Ресурс». Застройщик ведёт комплексное освоение территории на Царскосельских холмах.

Светлана Владимировна: «Я купила квартиру в малоэтажке, чтобы жить в комфорте»

– Для меня решающим при выборе квартиры стало качество строительства и подход к деталям. «Образцовые кварталы» – это тёплые дома из кирпича-монолита. В них установлено индивидуальное отопление. Вместо традиционных батарей – водяные тёплые полы. Отопление работает круглогодично, можно регулировать температуру в каждой комнате с помощью терморегулятора. С нулевого этажа установлены лифты. Буду подниматься на свой третий этаж с комфортом. Сейчас я живу в высотке – во дворе и в подъезде не протолкнуться. В этом жилом комплексе, так как он малоэтажный, относительно немного квартир. Вспоминаю, как мы жили в таких домах в нашем детстве. Все соседи были знакомы друг с другом, вместе отмечали праздники, присматривали за детьми на площадке. В дружелюбной среде жить гораздо спокойнее и приятней.

ООО «Терминал-Ресурс»

Алексей и Ирина: «Мы выбрали «Образцовый квартал 5», чтобы растить детей!»

– Мы уже воспитываем двоих детей и сейчас ожидаем пополнение. Долго готовились к переезду, тщательно выбирали район и хорошо его изучили. Здесь много зелени, меньше машин, значит, чище воздух. В нашем жилом комплексе «Образцовый квартал 5» будет уютный закрытый двор. Рядом работает современный детский садик с бассейном. Знаем, что сейчас проектируются другие детские сады, скоро появятся две школы. В Пушкине множество возможностей для развития и досуга детей: это музеи, театр, библиотеки, детские творческие центры, десятки кружков. По соседству с жилым комплексом есть конноспортивный клуб, спортивный центр, где работают детские и взрослые секции по футболу, баскетболу, волейболу, большому теннису, единоборствам. Скоро откроется Ледовая арена. Во дворе нашего «Образцового квартала 5» обустроена хорошая детская площадка и площадка для отдыха.

ООО «Терминал-Ресурс»

Всеволод: «Я хочу жить на Царскосельских холмах, чтобы забыть о пробках»

– Мне надоело по часу добираться до работы, хотя она находится относительно недалеко. В Пушкинском районе транспортная инфраструктура развивается на опережение. ЖК «Образцовый квартал 5» размещен в непосредственной близости от Петербургского шоссе. От Царскосельских холмов сделаны удобные выезды на Пулковское, Киевское, Московское шоссе и кольцевую автодорогу. На машине за 40 минут можно добраться до любого района города. Даже на общественном транспорте здесь всё близко: 10 минут до центра Пушкина, 20 – до метро Московская. А в 2022 году в нашем микрорайоне появится новая железнодорожная станция, до метро Балтийская можно будет добраться за 20 минут. Тогда же планируют открыть дополнительные автомагистрали. Южная широтная магистраль соединит Волхонское шоссе с Московским. С неё по улице Сарицкой на Царскосельских холмах будет выезд на Петербургское шоссе. Здесь между домами широкие внутриквартальные дороги с «карманами», просторные дворы с большим количеством машино-мест. Строится четырёхэтажный наземный паркинг, застройщик собирается сдать его в следующем году.

ООО «Терминал-Ресурс»

Владимир и Наталья: «Мы переезжаем в Пушкин, чтобы гулять в парках»

– Пушкинский район – один из самых просторных и зелёных. Мы интересуемся искусством и ведём здоровый образ жизни. В двух километрах от нашего нового дома начинаются парки. Каждый год тысячи туристов приезжают полюбоваться на эти произведения дворцово-паркового искусства, а мы будем жить рядом и гулять в них регулярно. Екатерининский парк – вне конкуренции, но нам очень нравится и Александровский парк, в нём открываются новые и новые шедевры. Многие объекты восстановлены буквально из пепла, какие-то сейчас в стадии реставрации. Полон открытий необъятный Павловский парк – он занимает больше 600 гектаров! В планы входят и пробежки, и велопрогулки, и лыжи.

К Новому году застройщик подготовил для своих покупателей приятный сюрприз: на готовые и строящиеся квартиры при бронировании до 30 декабря 2019 года предоставляется скидка. Бронирование производится бесплатно.

Сроки проведения акции: с 6.12.2019 по 30.12.2019.

Подробности в офисе продаж ООО «Терминал-Ресурс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya