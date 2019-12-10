Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: +0
$ 63.58р
70.39р
11:58 11.12.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
11.12.2019 11:00
Печать

«Образцовой квартал 5»: скоро ключи!

В Пушкинском районе с опережением графика вводится в эксплуатацию новый жилой комплекс.

«Образцовой квартал 5»: скоро ключи!

ООО «Терминал-Ресурс»

Управление государственного строительного надзора 6 декабря 2019 года выдало на новый ЖК «Образцовый квартал 5» Заключение о соответствии строительства требованиям проектной документации (ЗОС) №12-19-016-0396.1. 

Жилой комплекс возведён по кирпично-монолитной технологии строительной компанией ООО «Терминал-Ресурс». Застройщик ведёт комплексное освоение территории на Царскосельских холмах.

Светлана Владимировна: «Я купила квартиру в малоэтажке, чтобы жить в комфорте»

– Для меня решающим при выборе квартиры стало качество строительства и подход к деталям. «Образцовые кварталы» – это тёплые дома из кирпича-монолита. В них установлено индивидуальное отопление. Вместо традиционных батарей – водяные тёплые полы. Отопление работает круглогодично, можно регулировать температуру в каждой комнате с помощью терморегулятора. С нулевого этажа установлены лифты. Буду подниматься на свой третий этаж с комфортом. Сейчас я живу в высотке – во дворе и в подъезде не протолкнуться. В этом жилом комплексе, так как он малоэтажный, относительно немного квартир. Вспоминаю, как мы жили в таких домах в нашем детстве. Все соседи были знакомы друг с другом, вместе отмечали праздники, присматривали за детьми на площадке. В дружелюбной среде жить гораздо спокойнее и приятней. 

ООО «Терминал-Ресурс»
ООО «Терминал-Ресурс»

Алексей и Ирина: «Мы выбрали «Образцовый квартал 5», чтобы растить детей!»

– Мы уже воспитываем двоих детей и сейчас ожидаем пополнение. Долго готовились к переезду, тщательно выбирали район и хорошо его изучили. Здесь много зелени, меньше машин, значит, чище воздух. В нашем жилом комплексе «Образцовый квартал 5» будет уютный закрытый двор. Рядом работает современный детский садик с бассейном. Знаем, что сейчас проектируются другие детские сады, скоро появятся две школы. В Пушкине множество возможностей для развития и досуга детей: это музеи, театр, библиотеки, детские творческие центры, десятки кружков. По соседству с жилым комплексом есть конноспортивный клуб, спортивный центр, где работают детские и взрослые секции по футболу, баскетболу, волейболу, большому теннису, единоборствам. Скоро откроется Ледовая арена.  Во дворе нашего «Образцового квартала 5» обустроена хорошая детская площадка и площадка для отдыха.

ООО «Терминал-Ресурс»
ООО «Терминал-Ресурс»

Всеволод: «Я хочу жить на Царскосельских холмах, чтобы забыть о пробках»

– Мне надоело по часу добираться до работы, хотя она находится относительно недалеко. В Пушкинском районе транспортная инфраструктура развивается на опережение. ЖК «Образцовый квартал 5» размещен в непосредственной близости от Петербургского шоссе. От Царскосельских холмов сделаны удобные выезды на Пулковское, Киевское, Московское шоссе и кольцевую автодорогу. На машине за 40 минут можно добраться до любого района города. Даже на общественном транспорте здесь всё близко: 10 минут до центра Пушкина, 20 – до метро Московская. А в 2022 году в нашем микрорайоне появится новая железнодорожная станция, до метро Балтийская можно будет добраться за 20 минут.  Тогда же планируют открыть дополнительные автомагистрали. Южная широтная магистраль соединит Волхонское шоссе с Московским. С неё по улице Сарицкой на Царскосельских холмах будет выезд на Петербургское шоссе. Здесь между домами широкие внутриквартальные дороги с «карманами», просторные дворы с большим количеством машино-мест. Строится четырёхэтажный наземный паркинг, застройщик собирается сдать его в следующем году.  

ООО «Терминал-Ресурс»
ООО «Терминал-Ресурс»

Владимир и Наталья: «Мы переезжаем в Пушкин, чтобы гулять в парках»

– Пушкинский район – один из самых просторных и зелёных. Мы интересуемся искусством и ведём здоровый образ жизни. В двух километрах от нашего нового дома начинаются парки. Каждый год тысячи туристов приезжают полюбоваться на эти произведения дворцово-паркового искусства, а мы будем жить рядом и гулять в них регулярно. Екатерининский парк – вне конкуренции, но нам очень нравится и Александровский парк, в нём открываются новые и новые шедевры. Многие объекты восстановлены буквально из пепла, какие-то сейчас в стадии реставрации. Полон открытий необъятный Павловский парк – он занимает больше 600 гектаров! В планы входят и пробежки, и велопрогулки, и лыжи. 

К Новому году застройщик подготовил для своих покупателей приятный сюрприз: на готовые и строящиеся квартиры при бронировании до 30 декабря 2019 года предоставляется скидка. Бронирование производится бесплатно. 

Сроки проведения акции: с 6.12.2019 по 30.12.2019.

Подробности в офисе продаж ООО «Терминал-Ресурс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      «Петербургская Недвижимость»
      10.12.2019 17:55

      «Петербургская Недвижимость» представила квартиры с видами на Финский залив

      Компания вывела на рынок последнюю секцию в пятом корпусе проекта «Фортеция»: это самый видовой дом в жилом комплексе. Стоимость квартир — от 2,65 млн рублей.
      Росстройинвест
      10.12.2019 17:46

      РСТИ получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы № 219

      Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы № 219, построенной в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
      Фото предоставлено компанией «Строительный трест»
      10.12.2019 16:52

      Жилой комплекс NEWПИТЕР – победитель конкурса «Доверие потребителя»

      Жилой комплекс NEWПИТЕР от компании «Строительный трест» стал победителем ежегодного независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».
      Группа «Эталон»
      10.12.2019 15:20

      В Группе «Эталон» поздравили 11 000-го покупателя с начала 2019 года

      В центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 11 000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейным» покупателем стал Павел, который приобрел квартиру для своей семьи в новом проекте Галактика Pro, строящемся в Адмиралтейском районе вблизи наб. Обводного канала.
      Группа ЦДС
      10.12.2019 13:26

      Выставка работ финалистов конкурса "АРХпроект-2019" откроется 12 декабря

      Архитектура, северное диско и захватывающий вид на Финский залив: в «Севкабель Порте» открывается итоговая выставка конкурса «АРХпроект-2019: внутри и снаружи»
      ЖК «Северный»/ЦДС
      10.12.2019 13:21

      Жилой комплекс ЦДС «Северный» стал финалистом конкурса «Доверие потребителя»

      Жилой комплекс ЦДС «Северный» стал финалистом конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».
      Glorax Development
      10.12.2019 13:09

      Еще больше скидок при покупке квартир в проектах Glorax Development

      До конца декабря в жилых комплексах компании Glorax Development можно приобрести недвижимость с дополнительным преимуществом*.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      10.12.2019 12:34

      Более 70% вкладов клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют онлайн

      Ежемесячно растет доля вкладов, которые клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют через цифровые каналы. Так, если в январе-феврале 2019 года этот показатель составлял 66-67%, то уже в октябре текущего года 77% новых вкладов были оформлены в интернет- или мобильном банке.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      10.12.2019 11:47

      ЖК «Юнтолово» выиграл в конкурсе «Доверие потребителя»

      Новый жилой район «Юнтолово» (4 и 5 очереди) признан лучшим в Санкт-Петербурге строящимся жилым комплексом класса «стандартное жилье».
      ООО «Терминал-Ресурс»
      09.12.2019 18:00

      В Пушкинском районе вводится в эксплуатацию новый жилой комплекс

      Шестого декабря 2019 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» получил Заключение о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации на ЖК «Образцовый квартал 5». Документ за номером 12-19-016-0396.1 выдан Управлением государственного строительного надзора.
      фото предоставил ПАО Сбербанк
      09.12.2019 17:55

      Сбербанк в 2020 году откроет в Петербурге Data Hub

      В Петербурге с 2020 года заработает Data Hub Сбербанка. Об этом сообщил на конференции AI Journey Дмитрий Бугайченко, управляющий директор дивизиона «Массовая персонализация».
      фото предоставил ПАО Сбербанк
      09.12.2019 17:30

      Конференция AI Journey в Петербурге: как развиваются технологии в бизнесе

      Конференция AI Journey, которую в Петербурге посетили более 800 человек, показала: тема развития искусственного интеллекта актуальна и для глобальных корпораций, и для обычных людей.