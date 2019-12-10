Горсуд: Стройки элитного жилья на месте завода Оуфа не будет. В апелляции отказать

Городской суд Петербурга отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Смольного и компании «Ховард Хаус» на решение Куйбышевского суда. Первая инстанции удовлетворила иск городского отделения Всероссийского общества охраны памятников о признании незаконным разрешения на строительство элитного жилого комплекса на 9-й Советской улице.

Как сообщили «Фонтанке» 10 декабря пресс-служба ВООПИиК, ранее на указанном участке находились корпуса медно-котельного завода М.Г. Оуфа, которому перед сносом переписали дату постройки. Куйбышевский райсуд еще весной признал выданное разрешение на стройку элитного жилого комплекса на месте снесенных в 2017 году корпусов завода Оуфа. Кроме того, незаконным было признано и изменение даты постройки зданий с 1916-го на 1919 год, которое сыграло ключевую роль — это позволило не воссоздавать внешний облик демонтированных зданий. Апелляционную жалобу на решение подали городской комитет по охране памятников, застройщик и проектно-инвентаризационное бюро. Однако горсуд оставил решение предыдущей инстанции в силе.

Против реализации проекта активно выступали градозащитники, депутаты и жители соседних исторических домов, по стенам которых пошли сквозные трещины, о чем ранее писала «Фонтанка».

В Петербурге это не единственный случай, когда дореволюционные здания «молодеют» перед сносом. Так, в 2016 году сменилась дата постройки с 1895-го на 1947-й дома №10 на Ропшинской улице. Летом по иску градозащитников смена даты была признана незаконной. В конце ноября активистам удалось спасти дом №12 по улице Красного Курсанта, дата возведения которого ранее значилась как «до 1917 года», после правок — 1938 год.



