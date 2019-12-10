Глава СПЧ: Брошенный в полицейского бумажный стаканчик не равен тюремному сроку
Наказания для участников митингов в столице должны быть соразмерны содеянному, считает руководитель совета по правам человека Валерий Фадеев.
«Совет исходит из гуманных соображений при оценке действий фигурантов уголовных дел [возбужденных после митингов протеста]. Для нас важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному. Брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку», – заявил 10 декабря Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием Владимира Путина.
Правозащитник напомнил, что на прошлой неделе состоялись судебные заседания в отношении некоторых фигурантов «московского дела». По его оценкам, суд проявил «соразмерность».
При этом Фадеев подчеркнул, что некоторые акции в столице были несогласованы, а в отношении сотрудников органов правопорядка было применено насилие.
Напомним, что Валерий Фадеев и раньше призывал проявить гуманность в вопросе наказания для участников митингов. Экс-ведущий программы «Время» возглавил президентский Совет по правам человека в октябре.
Справка:
Так называемое «московское дело» появилось после разгона участников уличной акции протеста в Москве 27 июля 2019 года. В этот день были задержаны 1388 человек, из них 76 несовершеннолетних. Полиция и Росгвардия в ходе задержаний применяли спецсредства. Москвичи протестовали против недопуска на выборы 8 сентября независимых кандидатов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» (ст. 212 УК РФ). 2 августа дело было объединено с делом о насилии в отношении представителей власти.