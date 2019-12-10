«Будет бегать вечно в кепке, но никто не вечен тут». Шнуров попрощался с Лужковым, который запрещал концерты «Ленинграда»

Создатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров почтил память скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в стихах, опубликованных в его Instagram 10 декабря.

«Я давно к таким вещам

Стал спокоен. Может сдуру

Юра что-то запрещал.





Вскоре запретили Юру.

Говорили, что он крепкий,

Всех с женой переживут.

Будет бегать вечно в кепке,

Но никто не вечен тут.

Эх, Михалыч, ты эпоха,

Да, сегодня умер Мэр.





С ним Москве жилось неплохо,

Дико, мощно, например.

Не жалел он цвет-металла,

Какой жанр, такой век.

Почему мне грустно стало?

Яркий был он человек».

При жизни Лужков долгое время запрещал концерты Ленинграда в столице.

«Этот вопрос скорее к Юрию Лужкову, чем ко мне. Группе «Ленинград» запрещено выступать в Москве, и все! Есть некое официальное письмо, в котором по поводу нашей группы написано: «Не рекомендовано». Почему? Кем? Непонятно. А тратить свое время на выяснение этих вопросов я не хочу. Я не хочу бороться за право выступать в Москве», – комментировал «Огоньку» ситуацию сам Шнуров в 2003 году.

Как писала «Фонтанка», экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни в мюнхенской клинике из-за осложнений после прохождения плановой операции на сердце.