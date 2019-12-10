«Будет бегать вечно в кепке, но никто не вечен тут». Шнуров попрощался с Лужковым, который запрещал концерты «Ленинграда»
Создатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров почтил память скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в стихах, опубликованных в его Instagram 10 декабря.
«Я давно к таким вещам
Стал спокоен. Может сдуру
Юра что-то запрещал.
Вскоре запретили Юру.
Говорили, что он крепкий,
Всех с женой переживут.
Будет бегать вечно в кепке,
Но никто не вечен тут.
Эх, Михалыч, ты эпоха,
Да, сегодня умер Мэр.
С ним Москве жилось неплохо,
Дико, мощно, например.
Не жалел он цвет-металла,
Какой жанр, такой век.
Почему мне грустно стало?
Яркий был он человек».
Я давно к таким вещам Стал спокоен. Может сдуру Юра что-то запрещал. Вскоре запретили Юру. Говорили, что он крепкий, Всех с женой переживут. Будет бегать вечно в кепке, Но никто не вечен тут. Эх, Михалыч, ты эпоха, Да, сегодня умер Мэр. С ним Москве жилось неплохо, Дико, мощно, например. Не жалел он цвет-металла, Какой жанр, такой век. Почему мне грустно стало? Яркий был он человек.
При жизни Лужков долгое время запрещал концерты Ленинграда в столице.
«Этот вопрос скорее к Юрию Лужкову, чем ко мне. Группе «Ленинград» запрещено выступать в Москве, и все! Есть некое официальное письмо, в котором по поводу нашей группы написано: «Не рекомендовано». Почему? Кем? Непонятно. А тратить свое время на выяснение этих вопросов я не хочу. Я не хочу бороться за право выступать в Москве», – комментировал «Огоньку» ситуацию сам Шнуров в 2003 году.
Как писала «Фонтанка», экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни в мюнхенской клинике из-за осложнений после прохождения плановой операции на сердце.
Справка:
Юрий Лужков стал мэром Москвы в 1992 году. Он занимал эту должность 18 лет, его деятельность вызывала противоречивые оценки. С одной стороны, он развернул в столице масштабное строительство, привлек инвестиции. Появились храм Христа Спасителя, деловой центр «Москва-Сити», третье транспортное кольцо, много было снесено хрущевок. С другой стороны, город во многом потерял свой исторический облик.
Осенью 2010 года Лужкова уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия президента России Д. А. Медведева». Но уже в 2016-м Владимир Путин наградил экс-мэра орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность».
Попав в опалу после отставки, Лужков вышел из «Единой России», уехал сначала в Латвию, потом в Лондон. Но затем вернулся в РФ и все последние годы занимался бизнесом, держал свою знаменитую пасеку. Его жена Елена Батурина продолжала оставаться одной из самой богатых женщин страны по версии «Форбс».