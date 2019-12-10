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Строительство
Публикуется на правах рекламы
10.12.2019 16:52
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Жилой комплекс NEWПИТЕР – победитель конкурса «Доверие потребителя»

Жилой комплекс NEWПИТЕР – победитель конкурса «Доверие потребителя»

Фото предоставлено компанией «Строительный трест»

Жилой комплекс NEWПИТЕР от компании «Строительный трест» стал победителем ежегодного независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».

Церемония награждения состоялась 6 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина. 

Фото предоставлено компанией «Строительный трест»
Фото предоставлено компанией «Строительный трест»

В этом году на конкурсный отбор «Доверия потребителя» было представлено 27 риэлторских агентств, 56 строительных компаний, 18 ипотечных банков и 78 построенных и строящихся жилых комплексов в одиннадцати номинациях. В результате многоступенчатого отбора в финал вышли всего 39 претендентов, за которых проголосовало на сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru и Ярмарке недвижимости максимальное количество потребителей. Чтобы стать победителем в номинации, участнику потребовалось набрать максимальное количество баллов по итогам анализа конкурсной документации, исследования «Тайный покупатель» по оценке работы отделов продаж, оценке сайтов, объездов жилых комплексов и по результатам экспертного голосования.

Фото предоставлено компанией «Строительный трест»
Фото предоставлено компанией «Строительный трест»

Кроме этого, в рамках церемонии награждения объединение «Строительный трест» было отмечено специальным призом «За весомый вклад в социальную инфраструктуру Ленинградской области». Награда была вручена заместителем Председателя Правительства Ленинградской области Михаилом Москвиным.

Отметим, что в составе жилых комплексов «Капитал» и NEWПИТЕР, строящихся компанией «Строительный трест» в Ленинградской области, возводятся школы и детские сады. В 2016 году в микрорайоне Новый Оккервиль, где строится жилой комплекс «Капитал», была открыта общеобразовательная школа на 1600 учеников. В настоящее время в комплексе завершается строительство детского сада на 150 малышей в составе лота 7-21 ЖК «Капитал». Кроме того, в микрорайоне Новый Оккервиль продолжается строительство детского сада на 295 детей по федеральной программе «Стимул». Социальные проекты в этой части Кудрово развивает ООО «Кудрово-Град» (совместное предприятие компаний «Строительный трест» и «Отделстрой»). В ЖК NEWПИТЕР в начале 2017 года состоялось открытие детского сада на 145 мест. В 4 квартале текущего года в комплексе планируется сдача в эксплуатацию общеобразовательной школы на 550 учеников. 

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" -  застройщик ООО "СТ-Новоселье", разрешение на строительство  № RU 47511301-51/2015 от 27.10.2017, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-76/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 

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