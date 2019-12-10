После неудачной эвакуации на Планерной тренировки пройдут в других школах

После столпотворения в школе №246 Приморского района в других образовательных учреждениях города проведут тренировочные эвакуации. Об этом сообщили в смольнинском комитете образования 10 декабря.

В комитете согласились с директорской версией произошедшего. Ранее руководитель образовательного учреждения Раиса Полякова заявила, что о заминировании здания объявили полицейские. Их визит пришёлся на перемену, поэтому из коридоров ребятня хлынула к гардеробу еще до объявления тревоги по громкой связи.

«Комитет по образованию обратился в администрации районов города с просьбой организовать дополнительные тренировки по эвакуации образовательных учреждений и проверить доступность всех эвакуационных путей», – прокомментировали в Смольном.

Там добавили, что комитет по образованию взял на контроль расследование случившегося. Не осталась в стороне и прокуратура.





«Необходимо оперативно установить причины возникновения нештатной ситуации, определить, были ли допущены ошибки сотрудниками школы, чтобы избежать повторения такой ситуации в этой или любой другой школе», — добавили чиновники.

Эвакуация в 246-й школе на Планерной улице проводилась накануне. Видео с толпящимися детьми разлетелось по социальным сетям. Родители сообщали о пострадавших, но эта информация не подтвердилась.