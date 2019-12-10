Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: -1
$ 63.58р
70.39р
17:04 10.12.2019
Расширенный поиск

Город
10.12.2019 16:53
Печать

После неудачной эвакуации на Планерной тренировки пройдут в других школах

После столпотворения в школе №246 Приморского района в других образовательных учреждениях города проведут тренировочные эвакуации. Об этом сообщили в смольнинском комитете образования 10 декабря.

В комитете согласились с директорской версией произошедшего. Ранее руководитель образовательного учреждения Раиса Полякова заявила, что о заминировании здания объявили полицейские. Их визит пришёлся на перемену, поэтому из коридоров ребятня хлынула к гардеробу еще до объявления тревоги по громкой связи. 

«Комитет по образованию обратился в администрации районов города с просьбой организовать дополнительные тренировки по эвакуации образовательных учреждений и проверить доступность всех эвакуационных путей», – прокомментировали в Смольном.  

Там добавили, что комитет по образованию взял на контроль расследование случившегося. Не осталась в стороне и прокуратура. 


«Необходимо оперативно установить причины возникновения нештатной ситуации, определить, были ли допущены ошибки сотрудниками школы, чтобы избежать повторения такой ситуации в этой или любой другой школе», — добавили чиновники.

Эвакуация в 246-й школе на Планерной улице проводилась накануне. Видео с толпящимися детьми разлетелось по социальным сетям. Родители сообщали о пострадавших, но эта информация не подтвердилась.

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с
      Ранее по теме

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Фото предоставлено компанией «Строительный трест»
      10.12.2019 16:52

      Жилой комплекс NEWПИТЕР – победитель конкурса «Доверие потребителя»

      Жилой комплекс NEWПИТЕР от компании «Строительный трест» стал победителем ежегодного независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».
      Группа «Эталон»
      10.12.2019 15:20

      В Группе «Эталон» поздравили 11 000-го покупателя с начала 2019 года

      В центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 11 000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейным» покупателем стал Павел, который приобрел квартиру для своей семьи в новом проекте Галактика Pro, строящемся в Адмиралтейском районе вблизи наб. Обводного канала.
      Группа ЦДС
      10.12.2019 13:26

      Выставка работ финалистов конкурса "АРХпроект-2019" откроется 12 декабря

      Архитектура, северное диско и захватывающий вид на Финский залив: в «Севкабель Порте» открывается итоговая выставка конкурса «АРХпроект-2019: внутри и снаружи»
      ЖК «Северный»/ЦДС
      10.12.2019 13:21

      Жилой комплекс ЦДС «Северный» стал финалистом конкурса «Доверие потребителя»

      Жилой комплекс ЦДС «Северный» стал финалистом конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».
      Glorax Development
      10.12.2019 13:09

      Еще больше скидок при покупке квартир в проектах Glorax Development

      До конца декабря в жилых комплексах компании Glorax Development можно приобрести недвижимость с дополнительным преимуществом*.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      10.12.2019 12:34

      Более 70% вкладов клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют онлайн

      Ежемесячно растет доля вкладов, которые клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют через цифровые каналы. Так, если в январе-феврале 2019 года этот показатель составлял 66-67%, то уже в октябре текущего года 77% новых вкладов были оформлены в интернет- или мобильном банке.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      10.12.2019 11:47

      ЖК «Юнтолово» выиграл в конкурсе «Доверие потребителя»

      Новый жилой район «Юнтолово» (4 и 5 очереди) признан лучшим в Санкт-Петербурге строящимся жилым комплексом класса «стандартное жилье».
      ООО «Терминал-Ресурс»
      09.12.2019 18:00

      В Пушкинском районе вводится в эксплуатацию новый жилой комплекс

      Шестого декабря 2019 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» получил Заключение о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации на ЖК «Образцовый квартал 5». Документ за номером 12-19-016-0396.1 выдан Управлением государственного строительного надзора.
      фото предоставил ПАО Сбербанк
      09.12.2019 17:55

      Сбербанк в 2020 году откроет в Петербурге Data Hub

      В Петербурге с 2020 года заработает Data Hub Сбербанка. Об этом сообщил на конференции AI Journey Дмитрий Бугайченко, управляющий директор дивизиона «Массовая персонализация».
      фото предоставил ПАО Сбербанк
      09.12.2019 17:30

      Конференция AI Journey в Петербурге: как развиваются технологии в бизнесе

      Конференция AI Journey, которую в Петербурге посетили более 800 человек, показала: тема развития искусственного интеллекта актуальна и для глобальных корпораций, и для обычных людей.
      Группа «Эталон»
      09.12.2019 17:29

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

      АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» аккредитовал новый проект Группы «Эталон» – Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      09.12.2019 17:05

      Последний корпус 15-й очереди ЖК «Северная долина» выведен в продажу.

      «Главстрой Санкт-Петербург» приступил к реализации корпуса № 14, который возводится в новом 21 квартале ЖК «Северная долина».