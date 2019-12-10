Лужкова будет отпевать патриарх в храме Христа Спасителя
Отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова проведет в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл. Об этом «Интерфаксу» 10 декабря сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он уточнил, что отпевание начнется 12 декабря в 11.00. Отметим, в соболезновании по поводу кончины Лужкова патриарх особо подчеркнул роль бывшего мэра в воссоздании храма Христа Спасителя.
Напомним, Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни 10 декабря в мюнхенской клинике после операции на сердце.
Справка:
Юрий Лужков стал мэром Москвы в 1992 году. Он занимал эту должность 18 лет, его деятельность вызывала противоречивые оценки. С одной стороны, он развернул в столице масштабное строительство, привлек инвестиции. Появились храм Христа Спасителя, деловой центр «Москва-Сити», третье транспортное кольцо, много было снесено хрущевок. С другой стороны, город во многом потерял свой исторический облик.
Осенью 2010 года Лужкова уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия президента России Д. А. Медведева». Но уже в 2016-м Владимир Путин наградил экс-мэра орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность».
Попав в опалу после отставки, Лужков вышел из «Единой России», уехал сначала в Латвию, потом в Лондон. Но затем вернулся в РФ и все последние годы занимался бизнесом, держал свою знаменитую пасеку. Его жена Елена Батурина продолжала оставаться одной из самой богатых женщин страны по версии «Форбс».