Лужкова будет отпевать патриарх в храме Христа Спасителя

Отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова проведет в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл. Об этом «Интерфаксу» 10 декабря сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он уточнил, что отпевание начнется 12 декабря в 11.00. Отметим, в соболезновании по поводу кончины Лужкова патриарх особо подчеркнул роль бывшего мэра в воссоздании храма Христа Спасителя.

Напомним, Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни 10 декабря в мюнхенской клинике после операции на сердце.



