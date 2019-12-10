Больничная романтика. Сын Валерии лежит в одной палате со своей девушкой

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин лежит в клинике вместе со своей девушкой Лианой Волковой после аварии на трассе между Москвой и Петербургом. Об этом говорят многочисленные сторис, опубликованные в его инстаграме 10 декабря.

Напомним, Лиана в ДТП на трассе М-11 пострадала сильнее всех, сломав руку. Арсению же всего лишь зашили губы. Не исключено, что в больничной палате он ночует для поддержки боевой подруги. Дабы девушка не унывала, сын Валерии заказал ей огромный букет роз через своего «помощника». Судя по сторис, Лиане презент пришёлся по душе.

Фото из сторис / instagram.com / arseniy_shulgin





«Мерседес», зарегистрированный на сестру Лианы Волковой, попал в аварию на трассе М-11 под Тосно 8 декабря. За рулем находилась 21-летняя девушка. Как рассказал Шульгин в своём инстаграме, ему зашили губу, а его спутница сломала руку. «В момент аварии тупо спал, даже не понял, что произошло», — заявил ранее Арсений. Прокомментировала происшествие и сама Валерия.