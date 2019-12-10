О роли личности в бассейне. Смольнинская дирекция пересчитала закупки: цены на реагенты тонут, но до дна не достают

Дирекция по управлению спортивными сооружениями после смены руководства вдвое снизила расходы на реагенты для городских бассейнов. Локальную инфляцию стимулировали скандалы и уголовное дело.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Хлорный» рынок городских бассейнов привлек интерес «Фонтанки» в 2017 году. Редакция обратила внимания на то, что основной реактив – гипохлорит натрия – закупается по 200 рублей за килограмм и больше при рыночной стоимости в 7 раз меньше. С учетом объемов, а городским бассейнам в год требуется под 150 тысяч тонн, за три года набегала приличная переплата, порядка 70 млн рублей. Ситуация усугублялась тем, что и поставщик – НПО «Химпром» – оказался предельно не чужим Дирекции по управлению спортивными сооружениями: ее формальная владелица была связана через другие компании с Константином Желудковым – бывшим директором стадиона им. Кирова, экс-чиновником комитета по физкультуре и аудитором КСП по вопросам расходов на спорт. Два его сменщика в стадионном руководстве – Эмилия Смирнова и Денис Коваленко – к тому времени стали руководителем дирекции и ее закупочного отдела соответственно.

Статью прочитали, а губернатор Георгий Полтавченко дал указание разобраться, но прокуратура никаких проблем в причудливой арифметике дирекции не нашла, как и внутренних связей между персонажами истории. Судя по порталу госзакупок, в 2017-м дирекция неоднократно объявляла конкурс на год вперед, и дважды единственным допущенным участником оказывался «ХимПром». Комиссия признавала конкурсы несостоявшимися и далее могла на свое усмотрение либо отдать контракт компании, либо переобъявляться. Сведений о заключенных контрактах по этим двум конкурсам нет (второй проходил как раз на фоне материала «Фонтанки»).

В итоге прошел третий конкурс: во всех трех случаях за килограмм гипохлорита натрия давали 194 рубля, за 141 тысячу кг — 27,6 млн, а общая максимальная цена контракта составляла 34 млн. Выиграло ООО «Доминика», скостившее цену до 31 млн. Компания, согласно СПАРК, принадлежит Константину Кочкину и Александру Парфеникову, партнерам по «ПВХ-Групп».

Через год уже не метались: объявили один конкурс на 2019-й и заключили один контракт. Объем не изменился, хотя к 18 бассейнам добавился еще один — в поселке Серово. В этот раз килограмм раствора оценивали уже в 213 рублей. Над дирекцией к тому времени сгущались тучи: закупки реагентов 2014-2016 годов успели оформиться в уголовное дело о мошенничестве, а Алексей Карпов (по версии следствия, заключал контракты от имени «ХимПрома») был арестован. Это, впрочем, не помешало дирекции подписать новый контракт на 39 млн рублей. Подрядчика на портале закупок не видно, но в протоколе оценки заявок указано, что к конкурсу допустили «Доминику» и ООО «АКСИС-групп», которое ранее работало с дирекцией — поставляло расходные и ремонтные материалы. Соглашение решено было заключить с последним.





Следствие шло своим чередом, через две недели после подписания протокола комиссии в бассейны из списка дирекции нагрянули сотрудники Управления экономической безопасности. После трех с половиной месяцев реальной стражи меру пресечения Алексею Карпову изменили на домашний арест, а в марте 2019 года — на подписку. В разговоре с «Фонтанкой» Карпов подчеркнул, что не признает своей причастности к мошеннической фактуре дела.

В марте же сменилось руководство в дирекции по управлению спортивными сооружениями. Место Эмилии Смирновой занял сначала Дмитрий Негашев, а затем Игорь Васильев. В начале прошлой недели был объявлен новый конкурс на поставку реагентов в течение 2020 года. Бассейны те же, но максимальная стоимость контракта — в 2,5 раза меньше, 16,5 млн. Роль личности в этой истории сложно переоценить: согласно конкурсной документации, килограмм гипохлорита натрия, который можно лить в городские бассейны, подешевел до 79 рублей. Другие реагенты также идут против индекса потребительских цен: стоимость жидкого коагулянта упала с 202 до 142 рублей, средство корректировки уровня рН — с 220 до 168, очиститель ватерлинии — с 1349 до 810. Единственное, что дорожает — щавелевая кислота.

«Фонтанка» связалась со счастливчиками, которые успели побывать на пике рынка. В ООО «Доминика» сообщили, что на вопросы издания может ответить только директор, но его на месте нет. Телефон корреспондента обещали передать руководителю компании, но обратной связи в итоге не последовало.

Владелец «АКСИС-групп» Сергей Мусийко вопросам корреспондента несказанно удивился. В ценообразование на рынке реагентов он, по его словам, не вдавался, для этого в компании есть экономический отдел (согласно СПАРК, среднесписочная численность работников — 4 человека). На вопрос, согласна ли его компания поставлять гипохлорит по упавшим втрое ценам, он тоже ответить с ходу не смог. Мусийко ограничился комментарием: цена зависит от производителя и страны, в которой изготавливается реагент.

«Цена на товары формировалась путем изучения рынка аналогичных товаров, непосредственно на гипохлорит натрия, – ответили на запрос «Фонтанки» в дирекции. – В настоящий момент цена на указанные товары определена с целью обеспечения оптимального режима эксплуатации оборудования на объектах».

Как сказал бы Боромир, нельзя просто так взять и начать покупать по рыночным ценам. Несмотря на падение стоимости в три раза, это, очевидно, не предел. «Фонтанка» поинтересовалась у нескольких компаний, на какую цену подрядились бы они. В офисе одного из крупнейших поставщиков сообщили, что канистру в 25 килограммов продают за 30 евро. Выходит, что килограмм гипохлорита натрия в розницу стоит 84 рубля, и речь идет о «финском дорогом». На вопрос, что будет, если покупать 150 тонн, ответ был такой: «Цена будет меньше. Намного. Минимум в 2 раза».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»